これからの気象情報です。

21日(金)は、各地で雨や雷雨となりそうです。



◆警報・注意報

現在、下越と佐渡にカミナリ注意報、沿岸部を中心に広く強風・波浪注意報、また中越と上越には霜注意報の出ているところがあります。



◆11月21日(金)の天気

・上越地方

早いところでは、昼ごろから雨が降り始めるでしょう。

夕方以降は広く雨脚が強まり、警報級の大雨になるところがありそうです。



・中越地方

天気が下り坂で、午後は各地に雨雲がかかるでしょう。

局地的に積乱雲が発達するため、急な強い雨や落雷などに注意が必要です。



・長岡市と三条市周辺

くもりマークの朝も、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。

午後は発達した雨雲がかかり、大雨となるところもありそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

雨の一日で、雨雲が発達するところがあるでしょう。

落雷や激しい突風・ひょうにも注意ください。

また、風も強まるため横殴りの雨のところがありそうです。



・下越：村上市から聖籠町

朝からカミナリを伴い、強い雨の降るところがありそうです。

夜にかけて断続的に雨が強まり、傘が手放せないでしょう。



◆風と波

佐渡で強い風が吹きつけ、下越でも次第に風が強まるでしょう。

波は、各海域で最大3mと高くなりそうです。



◆週間予報

22日(土)は、午前を中心に雨脚の強まるところがあるでしょう。

また、24日(月)以降も天気がぐずつきそうです。

25日(火)は、風も強く吹き大荒れとなるところがありそうです。



21日(金)は、各地で雨が強まる時間がありそうです。落雷や突風などにも十分注意ください。