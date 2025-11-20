各地で雨が強まる、落雷や突風などにも十分注意を【これからの天気(20日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
21日(金)は、各地で雨や雷雨となりそうです。
◆警報・注意報
現在、下越と佐渡にカミナリ注意報、沿岸部を中心に広く強風・波浪注意報、また中越と上越には霜注意報の出ているところがあります。
◆11月21日(金)の天気
・上越地方
早いところでは、昼ごろから雨が降り始めるでしょう。
夕方以降は広く雨脚が強まり、警報級の大雨になるところがありそうです。
・中越地方
天気が下り坂で、午後は各地に雨雲がかかるでしょう。
局地的に積乱雲が発達するため、急な強い雨や落雷などに注意が必要です。
・長岡市と三条市周辺
くもりマークの朝も、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。
午後は発達した雨雲がかかり、大雨となるところもありそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
雨の一日で、雨雲が発達するところがあるでしょう。
落雷や激しい突風・ひょうにも注意ください。
また、風も強まるため横殴りの雨のところがありそうです。
・下越：村上市から聖籠町
朝からカミナリを伴い、強い雨の降るところがありそうです。
夜にかけて断続的に雨が強まり、傘が手放せないでしょう。
◆風と波
佐渡で強い風が吹きつけ、下越でも次第に風が強まるでしょう。
波は、各海域で最大3mと高くなりそうです。
◆週間予報
22日(土)は、午前を中心に雨脚の強まるところがあるでしょう。
また、24日(月)以降も天気がぐずつきそうです。
25日(火)は、風も強く吹き大荒れとなるところがありそうです。
21日(金)は、各地で雨が強まる時間がありそうです。落雷や突風などにも十分注意ください。
21日(金)は、各地で雨や雷雨となりそうです。
◆警報・注意報
現在、下越と佐渡にカミナリ注意報、沿岸部を中心に広く強風・波浪注意報、また中越と上越には霜注意報の出ているところがあります。
◆11月21日(金)の天気
・上越地方
早いところでは、昼ごろから雨が降り始めるでしょう。
夕方以降は広く雨脚が強まり、警報級の大雨になるところがありそうです。
・中越地方
天気が下り坂で、午後は各地に雨雲がかかるでしょう。
局地的に積乱雲が発達するため、急な強い雨や落雷などに注意が必要です。
・長岡市と三条市周辺
くもりマークの朝も、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。
午後は発達した雨雲がかかり、大雨となるところもありそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
雨の一日で、雨雲が発達するところがあるでしょう。
落雷や激しい突風・ひょうにも注意ください。
また、風も強まるため横殴りの雨のところがありそうです。
・下越：村上市から聖籠町
朝からカミナリを伴い、強い雨の降るところがありそうです。
夜にかけて断続的に雨が強まり、傘が手放せないでしょう。
◆風と波
佐渡で強い風が吹きつけ、下越でも次第に風が強まるでしょう。
波は、各海域で最大3mと高くなりそうです。
◆週間予報
22日(土)は、午前を中心に雨脚の強まるところがあるでしょう。
また、24日(月)以降も天気がぐずつきそうです。
25日(火)は、風も強く吹き大荒れとなるところがありそうです。
21日(金)は、各地で雨が強まる時間がありそうです。落雷や突風などにも十分注意ください。