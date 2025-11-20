Wanna One½Ð¿È¥æ¥ó¡¦¥¸¥½¥ó¡¢BL¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤ËÈ´Å§¡ª¡È·ã¾ð¥í¥Þ¥ó¥¹¡É¤Ë´üÂÔ¹â¤Þ¤ë
Wanna One½Ð¿È¤Î²Î¼ê¥æ¥ó¡¦¥¸¥½¥ó¤¬¡¢BL¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWanna One¤Î¡ÈºÆ½¸·ë¼«»£¤ê¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶·ã
¥æ¥ó¡¦¥¸¥½¥ó¤Ï¡¢11·î28Æü¤è¤ê´Ú¹ñ¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖWavve¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëBL¥É¥é¥Þ¡ØÍë±À¤È±«É÷¡Ù¤Î¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØÍë±À¤È±«É÷¡Ù¤Ï¡¢Æ±¾ð¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿´Ø·¸¤¬¡È¼»ÅÊ¡É¤È¡ÈÆÈÀêÍß¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î·ã¤·¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÉÁ¤¯BLºîÉÊ¤À¡£ºî²È¥Á¥§¥·¥à¤Î¿Íµ¤¥¦¥§¥Ö¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢Ë´¤½ÇÉã¤ÎÁòµ·¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿½¾·»¤Î¥¤¡¦¥¤¥ë¥¸¥ç¤È¥½¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤ÎÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£±é½Ð¤Ï¡¢BL¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥á¥ê¡¼¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¡Ø²µ¤ÎÎø°¦¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥ß¥ó¡¦¥Á¥§¥è¥ó´ÆÆÄ¤¬Ì³¤á¡¢Á¡ºÙ¤Ê´¶¾ðÀþ¤È¿´ÍýÉÁ¼Ì¤ò¥ê¥¢¥ë¤«¤ÄÈþ¤·¤¯É½¸½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¼ç¿Í¸ø¥¤¡¦¥¤¥ë¥¸¥çÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¥æ¥ó¡¦¥¸¥½¥ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ³°¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ËÂ³¤¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤ÎÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡Ù¡ØADIEU SOLO¡Ù¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Øµ¢´Ô¡§¤¢¤ÎÆü¤ÎÌóÂ«¡Ù¡Ø¤¢¤ÎÆü¡¹¡Ù¡Ø¥µ¥à¥·¥ó¥°¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ó¡ª¡Ù¡ØHappy Oh! Happy¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ãå¼Â¤Ë±éµ»ÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡ØÍë±À¤È±«É÷¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´ÇÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¤òË´¤¯¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÅª¤ò¸«¼º¤Ã¤¿°ìÊ¸Ìµ¤·¤ÎÀÄÇ¯¥¤¡¦¥¤¥ë¥¸¥ç¤ò±é¤¸¡¢·ã¤·¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥½¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ï¥óÌò¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä¥¦¥§¥Ö¥É¥é¥Þ¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¿·¿ÍÇÐÍ¥¥Á¥ç¥ó¡¦¥ê¥¦¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢Æ±¾ð¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿´Ø·¸¤ÎÃæ¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤òÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÀµÄ¾¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹!?¡Ù¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥Ò¥ç¥¯¡¢¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¦3¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¤¡¦¥É¥ó¥¸¥å¤é¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÍë±À¤È±«É÷¡Ù¤Ï¡¢11·î28Æü¸áÁ°0»þ¤ËÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖWavve¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ1ÏÃ¡¦2ÏÃ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢°Ê¸å4½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êËè½µ2ÏÃ¤º¤ÄÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë