【西武】ＮＰＢ初！　スロベニア＆ウガンダ出身選手と来季の育成選手契約　秋季キャンプに練習生として参加

西武は２０日、外国人選手の獲得における戦力強化と、将来ＮＰＢで活躍が見込まれる外国人選手の発掘・育成体制の拡充を目的に「西武ライオンズ海外戦略」を策定したと発表。取り組みの一つとして今季、独立リーグの旭川ビースターズでプレーし、１０月３０日から１１月１７日まで行われた秋季キャンプにテスト生として参加していたスロベニアとウガンダ出身の３選手と来季の育成契約を結んだことをあわせて発表した。

スロベニアおよびウガンダ出身選手との契約は、ＮＰＢ球団としては初となる。

広池球団本部長は球団を通じ、「これまで野球文化が十分に根付いてこなかった国や地域に野球を届け、『野球を世界のメジャースポーツにする』という私たちの夢への大きな第一歩だと考えています。今回加わる選手たちには、大きく成長してライオンズの戦力になってほしいと願うとともに、母国の野球文化にも良い影響を与える存在になることを期待しています。今回策定した『海外戦略』を推進していくことで、若く才能のある外国人選手を迎え入れていくことになります。これまで蓄積したライオンズの育成ノウハウを施し、１軍で活躍する選手を育て、優勝を争えるチームを作ってまいります」とコメントを寄せた。

各選手のプロフィルは以下の通り。

＜チャッゼ・フレッド＞（ＫＹＡＺＺＥ ＦＲＥＤ）

２００２年１１月２４日（２２才）

投手

右投両打

１８８センチ、７６キロ

ウガンダ共和国出身

球歴：Ｙｅｌｌｏｗ Ｍａｘ Ｐｒｉｍａｒｙ Ｓｃｈｏｏｌ―Ａｖｒｓ Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ Ｓｃｈｏｏｌ―旭川ビースターズ（２０２５）

背番号 １４２

＜イサビレ・ムサ・アゼッド＞（ＩＳＡＢＩＲＹＥ ＭＵＳＡ ＡＺＥＤ）

２００５年７月２７日（２０才）

投手

右投右打

１８０センチ、７３キロ

ウガンダ共和国出身

球歴：Ｋｉｔｅｂｉ Ｊｕｎｉｏｒ Ｈｉｇｈ Ｓｃｈｏｏｌ―Ａｖｒｓ Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ Ｓｃｈｏｏｌ―旭川ビースターズ（２０２４、２０２５）

背番号 １４１

＜カルロス・トーバー＞（ＣＡＲＬＯＳ ＴＯＶＡＲ）

２００３年８月２６日（２２才）

内野手

右投右打

１８７センチ、７９キロ

スロベニア共和国出身

球歴：Ｂａｌｌｓｐｏｒｔｇｙｍｎａｓｕｍ Ｈｉｇｈ Ｓｃｈｏｏｌ―旭川ビースターズ（２０２４、２０２５）

背番号 １４３