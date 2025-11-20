RIIZE、SHIBUYA109と初コラボレーション！撮りおろしビジュアルの装飾やPOP-UP STOREも登場

ボーイズグループRIIZEとSHIBUYA109が初コラボレーションする。

2025年12月1日〜12月25日の期間、「SHIBUYA109渋谷店」「MAGNET by SHIBUYA109」、そして「SHIBUYA109阿倍野店」（大阪市）の3施設にて、RIIZEをキャンペーンモデルに起用した『SHIBUYA109 × RIIZE Xmas CAMPAIGN』『MAGNET by SHIBUYA109 × RIIZE Xmas CAMPAIGN』が開催される。

期間中は、本キャンペーンのために撮り下ろされた特別なクリスマスビジュアルが各施設内外に掲出されるほか、同ビジュアルを使用したオリジナル商品のPOP-UP STOREがオープン。メンバーのサイン入りチェキなどが当たる豪華プレゼント企画も行われる。

SHIBUYA109渋谷店8階のイベントスペースでは、メンバーのソロフォトスポットや衣装展示、メッセージボードなどが期間限定で登場。前半・後半で展示内容が切り替わる仕組みとなっており、何度訪れても楽しめる構成になっている。さらに、階段踊り場の特別フォトスポット、館内BGMジャックなど、さまざまな企画が行われる。なお、POP-UP STOREは福岡・ソラリアプラザにも展開予定だ。

また、SHIBUYA109渋谷店の象徴である外壁（シリンダー）をはじめ、各施設内外の大型サイネージや街頭ビジョンでも、撮り下ろしのキャンペーン動画を放映。渋谷店および阿倍野店では、RIIZEメンバーの特別コメント動画も上映される。

さらに、RIIZEのビジュアル掲出スポットを撮影し「#RIIZEと渋谷」をつけてXに投稿すると応募できる、メンバー全員直筆サイン入りトートバッグが当たる企画も実施。館内で3000円（税込）以上購入した人の中から抽選で、直筆サイン入りチェキが当たる企画も行われる。

SHIBUYA109公式LINEでは、キャンペーンビジュアルを使用したオリジナル待ち受け画像も配布。こちらも前半・後半でデザインが切り替わる。 また、期間中の館内BGMはRIIZEがジャック。人気楽曲とメンバーのオリジナルコメントを、ショッピングや食事を楽しみながら堪能できる。

なお、キャンペーンの詳しい内容は、SHIBUYA109の特設ページで確認可能だ。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。