プロ野球・NPB2軍『オイシックス新潟アルビレックスBC』がリーグ参加2年目を振り返る会見を開き、来シーズンの新体制を発表しました。



■オイシックス 池田拓史球団社長

「昨季以上にスポンサー収入・スポンサーの輪が拡大した。このクラブに関わってくれるすべての皆様に厚く御礼を申し上げます。」



池田拓史球団社長と武田勝監督が出席した会見。

イースタンリーグ2年目の今シーズンは8チーム中7位で終えると、観客動員数は巨人に次ぐ2位となりどちらも去年から一つ成績を上げました。



さらに、ドラフトでは球団初となる3人の指名。

戦力ダウンも心配されますが、この結果は今後への大きな効果をもたらすと期待しています。



■オイシックス 武田勝監督

「逆に3名ドラフトに選ばれたことで、既存の選手たちが火が付いた。良いサイクル。残っている選手たちも(NPBのチームに)行けるチャンスがあるという1年だった。」



■オイシックス 池田拓史球団社長

「ここにくれば一番チャンスがある球団というブランディングやポジションを作っていくことが、球団の中長期的なテーマ。」



さらに、来シーズンの武田監督の続投も発表されました。



■オイシックス 武田勝監督

「今年1年経験させてもらって、来年が大事だと思っている。さらに高みを目指して社長が(来季の目標で掲げた)難しい勝率5割以上を目指して頑張る。」



また、新たな投手コーチに今季をもって引退した小林慶祐さん、ヘッドコーチに伊藤隼太さんが就任すると発表。

NPB3年目でのさらなる飛躍へ着々と準備を整えています。