北海道内で相次いで発見されている砲弾。



１０月には砲弾のようなものが警察署に持ち込まれ、一時ほとんどの警察官が避難して 周辺が規制される事態も発生しました。



なぜ砲弾が残っているのか。



また、見つけたらどうすればいいのでしょうか。



（安田和弘さん）「ここで見つけたんですよね、この箱の中で」



当麻町に住む安田和弘さんです。



安田さんは１０月、両親の自宅の倉庫を整理している最中、あるものを見つけたと言います。





（安田和弘さん）「全部で３発ですね、入っていたのは」安田さんが見つけたもの、それはなんと砲弾でした。（安田和弘さん）「かなり大きかったので、これはまずいなと思って警察に届けた。ここまで大きいのは見たことないのでびっくりしました」安田さんはすぐに警察に通報。その後、自衛隊の処理班が来て、砲弾は無事回収されました。（安田和弘さん）「火薬が中には入っていなくて、普通の鉄の塊みたいだったと報告を受けて、それだけでも安心」

道内では砲弾が相次いで見つかっています。



恵庭市では１１月１８日、空き家を解体中の業者が砲弾を２つ発見。



周辺が立ち入り禁止になるなど一時、騒然となりました。



なぜ砲弾が民家から見つかるのでしょうか？



（別府大学 段上達雄教授）「神社や戦争記念碑など大きな砲弾がすえ付けられていた。記念碑が撤去されたときに自宅に持ち帰ったのが一つ考えられる。この場合は火薬と雷管は抜かれていて安全」



一方で、なかには危険なものもー



（別府大学 段上達雄教授）「戦場で拾ってきた小型大砲の不発弾。日本に帰って来た時にざつのうの中にいれて持ち帰ってしまった。火薬と雷管があるので衝撃があると爆発する危険性があります」

１０月、砲弾のようなものが岩見沢警察署に持ち込まれる事態がー



住人が自宅に保管していた砲弾のようなものを持ち込み、一時ほとんどの警察官が避難したほか、警察署周辺が規制されました。



警察は砲弾のようなものを見つけた場合、その場から動かさないよう注意を呼び掛けています。



（道警本部保安課 渡辺慎太郎次席）「砲弾のようなものは危険なので触らない・動かさない・近寄らないことを徹底して、その場から１１０番通報するようお願いします」



自分の身の回りにあるかもしれない砲弾のようなもの。



見つけた場合は動かさず、すぐに通報することが重要です。