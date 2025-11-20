相次いで見つかる“砲弾” なぜそこに？どう対応？「触らない・動かさない・近寄らない」がポイント！
北海道内で相次いで発見されている砲弾。
１０月には砲弾のようなものが警察署に持ち込まれ、一時ほとんどの警察官が避難して 周辺が規制される事態も発生しました。
なぜ砲弾が残っているのか。
また、見つけたらどうすればいいのでしょうか。
（安田和弘さん）「ここで見つけたんですよね、この箱の中で」
当麻町に住む安田和弘さんです。
安田さんは１０月、両親の自宅の倉庫を整理している最中、あるものを見つけたと言います。
安田さんが見つけたもの、それはなんと砲弾でした。
（安田和弘さん）「かなり大きかったので、これはまずいなと思って警察に届けた。ここまで大きいのは見たことないのでびっくりしました」
安田さんはすぐに警察に通報。
その後、自衛隊の処理班が来て、砲弾は無事回収されました。
（安田和弘さん）「火薬が中には入っていなくて、普通の鉄の塊みたいだったと報告を受けて、それだけでも安心」
道内では砲弾が相次いで見つかっています。
恵庭市では１１月１８日、空き家を解体中の業者が砲弾を２つ発見。
周辺が立ち入り禁止になるなど一時、騒然となりました。
なぜ砲弾が民家から見つかるのでしょうか？
（別府大学 段上達雄教授）「神社や戦争記念碑など大きな砲弾がすえ付けられていた。記念碑が撤去されたときに自宅に持ち帰ったのが一つ考えられる。この場合は火薬と雷管は抜かれていて安全」
一方で、なかには危険なものもー
（別府大学 段上達雄教授）「戦場で拾ってきた小型大砲の不発弾。日本に帰って来た時にざつのうの中にいれて持ち帰ってしまった。火薬と雷管があるので衝撃があると爆発する危険性があります」
１０月、砲弾のようなものが岩見沢警察署に持ち込まれる事態がー
住人が自宅に保管していた砲弾のようなものを持ち込み、一時ほとんどの警察官が避難したほか、警察署周辺が規制されました。
警察は砲弾のようなものを見つけた場合、その場から動かさないよう注意を呼び掛けています。
（道警本部保安課 渡辺慎太郎次席）「砲弾のようなものは危険なので触らない・動かさない・近寄らないことを徹底して、その場から１１０番通報するようお願いします」
自分の身の回りにあるかもしれない砲弾のようなもの。
見つけた場合は動かさず、すぐに通報することが重要です。