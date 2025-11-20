「環境活動する人を増やしたい」二酸化炭素を吸収する海藻“アマモ” 指宿市で種まき体験 『鉄腕DASH』木村先生も参加
“海のゆりかご”と呼ばれるアマモは生き物の住み家となり、光合成で酸素を生み出す海藻の一種です。指宿市では20日、アマモの種まき体験が行われました。体験には、「ザ！鉄腕！DASH」でおなじみのあの先生も参加しました。
指宿市の児ヶ水漁港で、20日開かれたのは自然を楽しみながら環境保全活動を体験できる「自然体験ツアー」です。環境省が推進する“良好な環境を活用した観光モデル事業”の一環として行われました。
参加者は、アマモの種まきを体験しました。KYTで毎週日曜午後7時から放送している「ザ！鉄腕！DASH！！」の「ダッシュ海岸」のコーナーでおなじみの木村尚先生も参加。アマモの種子とノリを混ぜたものをシートに伸ばし、金網を挟んでアマモのマットを作りました。
（海辺つくり研究会・木村尚理事）
「まんべんなく広がるように。種の量がたくさん取れれば取れるほど、これが密にまんべんなくなる」
出来上がったマットは、ダイバーが海の中に沈め設置します。その後、参加者は、サップを楽しみながらアマモの種子を混ぜた紙粘土を海に投げ入れて種をまいていました。
（参加者）
「すごく自然を感じられる体験だったので、いいと思った。なかなか普段できない体験なので、子供も大人も楽しめると思う」
（海辺つくり研究会・木村尚理事）
「環境活動をする人たちを、どんどん増やしたい。色んな人が参加できる機会を作るのが大切」
（山川町漁港・川畑友和さん）
「アマモを増やすことで、おいしい魚が食べれるとか、二酸化炭素を吸収して気候変動対策にもなる。生物多様性を守っていることも感じてもらえたら」
今後は、海外からの観光客も参加できるプログラムとして展開する予定だということです。