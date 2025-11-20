＜大相撲十一月場所＞◇十二日目◇20日◇福岡・福岡国際センター

【映像】衝撃の“大変貌”を遂げた元人気力士

いよいよ終盤戦に突入した大相撲十一月場所で、解説に登場した元人気力士の現在の姿、その変貌ぶりに「なんて風貌や」「変わりすぎでしょw」「哀川翔や」「イカつすぎる」などファンに衝撃が走った。

上位陣大混戦で迎えた十二日目を中継したABEMA解説に登場したのは、元前頭の佐田の富士。平成二十九年五月場所で現役を引退するまで生涯戦歴434勝459敗14休（86場所）、幕内戦歴137勝193敗（22場所）、十両優勝1回の実績を持つ人気力士だった。

しかし、登場するなりファンがざわつく事態に…。

冒頭、実況を務める舩山陽司アナウンサーに「熱さ全開の“男気直送”」と紹介された佐田の富士は「お願いします」と笑顔を浮かべたものの、日焼けした肌に黒いスーツと黒いシャツ。左側面を刈り上げたシルバーのアシンメトリーな髪型。さらにシルバーのフレームの眼鏡に髪の色と同色に染めた長いアゴ髭はインパクト絶大。

カッコいいを通り越してイカつい風貌にファンも驚いたようで「なんて風貌や」「変わりすぎでしょw」「哀川翔や」「イカつすぎる」「カッコいいけど…w」といった反響が相次ぎ、中には「黒いワンボックスから降りてきそう」といった声が多数寄せられていた。しかし、その後は丁寧な解説を次々披露。生涯戦歴434勝の見識を存分に披露していた。（ABEMA／大相撲チャンネル）