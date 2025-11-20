Photo: カネコヒデシ

冬って、やっぱり屋内と屋外の寒暖差がキツすぎるときってありますよね。今回は、屋内でアウターを着たままでも超快適なファン付きダウンジャケットをレビューします。

ダウンジャケットだけど空調服®

今回、筆者がピックしたのは、"身体に最も近い道具"がコンセプトのファッションブランドmeanswhile（ミーンズワイル）からリリースされた「Air Circulation System Down JKT（エアー サーキュレーション システム ダウンジャケット）」（税込107,800円）です。

コチラ、meanswhileが空調服®とタッグを組んで提案してきたAir Circulationシリーズの第四弾。なんと、ダウンジャケットだけど空調服なんです。

冬って、厳しい寒さの屋外に反して、屋内が異常に暑すぎるという室内外の温度差が大きいですよね。そんな冬シーズンにおいて、空調服の機能を最大限活かすデザインの新たな提案だとか。プレスルームに伺って着用してみました。

注目は、とにかくその軽さですね。空調ファンとバッテリーがついているとはいえ、ジャケット本体が超軽量のマイクロリップストップ素材を使用しているからかなり軽量。着用時もそこまで重さを感じません。実際に暖かい室内でフロントジップをしっかり閉めて着用しても、ファンをオンにすれば、ジャケット内部で風がまわるので、若干のジャケットのふくらみはあるものの予想以上にかなり快適でした。

ファンの強弱は4段階に調節可能で、外気の温度によって調整ができるのもいい感じです。

超多機能な本体のダウンジャケット

本体のダウンジャケット自体は、撥水加工を付与しており、ジップ部分も止水加工しているから、冬の冷たい雨の日や雨混じりの雪の日でもなんのその。

襟の部分とフロントポケット内部には、保温性の高い素材を使用しているので冷たい風の日でも、襟元と手が暖かいから安心。胸部にふたつのポケットを配置。また、内側にも大きめのメッシュポケットがあり、ちょっとしたお出かけなら手ぶらで可能かと。

フロントと両脇部にはダブルジップタイプのファスナーを装備していて、内部のポケットへのアクセスや外気を取り込むベンチレーションとしての役割も。

meanswhileが得意とする、さまざまな機能がふんだんに詰まったダウンジャケット。

空調ファンは取り外し可能で、ファン用の穴を隠すカバー付きのため、取り外しても通常のダウンジャケットとしても着用できます。

電車内や車内、急な温度変化など、脱ぎ着が面倒な場面でも着用したまま過ごせる本アイテム。ダウン×空調服の新しい提案。意外といいかもしれません。