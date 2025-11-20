広島県でカキの大量死が深刻化し、生産量の6割を占める一大産地が打撃を受けています。東海地方でもすでに価格の上昇や粒の小型化が見られ、“冬の食卓”に影を落としています。



19日、広島県東広島市のカキ養殖業者を視察した鈴木農水大臣。手に取ったカキには、身が入っていません。この業者では、育てたカキのおよそ9割が死滅し、出荷を止めざるを得ない深刻な状況だといいます。



広島県は、養殖のカキの生産量で全国のおよそ6割を占める一大産地で、大量死の被害は県の広い範囲で確認されています。





その影響は東海地方にも。愛知県春日井市のスーパーに並ぶ「広島産カキ加熱用」は、150グラム入りで538円。代表によると、2024年の今頃に比べて粒が小さいうえ100円ほど高くなっていて、年末にかけてさらに品薄になりそうだといいます。エフマルシェの福丸明男代表：「問屋や産地から『今年は8～9割死んでしまった』と聞いております。鍋のシーズンの今後、カキがなくなるのではないかと予測しております」これからの季節に欠かせないカキのピンチ。「それでも食べたい」という声も聞かれました。買い物客：「寒くなると鍋がおいしいですね、カキ鍋とか。高くなっても、おいしかったら買って食べちゃいますね」「高いと思う。トロっとしておいしいもん、カキおいしい。（カキを買うのを）2回のところを1回にしないといかんわね」カキの産地・三重県鳥羽市。2025年7月の巨大地震による津波の影響で、養殖いかだが流される被害がありましたが、カキの成長は順調です。浦村かき組合の角田直樹組合長：「身の付き方は割と良いんですよ。すごい白いし。12月に入ると水温がぐっと下がって、もっと白くなってブリブリして」しかし、広島の被害はひとごとではありません。角田組合長：「去年までは8～9割死んでいたので。パカッとすると身が悪いし、白くない」2024年まで、今回の広島同様のカキ大量死が続いていた鳥羽。2025年は一転、去年の3倍ほどの収獲が見込めそうですが、広島で生産が減った分をカバーするのは難しいと話します。角田組合長：「ここの10倍ぐらいの規模がある広島で、8～9割死んでいたら死活問題ですよね。（代わりに）こちらのカキを食べるというのは多くはないと思いますよ」