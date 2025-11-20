STARTO ENTERTAINMENTは20日、公式サイトでAぇ！groupの草間リチャード敬太（29）のグループ脱退を発表した。脱退は本日付け。Aぇ！groupは4人体制で活動を継続。同グループからの脱退は、デビュー前の23年12月に発表された福本大晴（26）に続く2人目となる。以下はコメント全文。

▼草間コメント

「応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様へ この度は、このような事態になってしまいご迷惑とご心配をおかけしてしまい、また皆様の気持ちを裏切ってしまい大変申し訳ございません。

Aぇ！groupのメンバーや仕事関係でお世話になった方々、そして皆様が寄せてくださっていた期待、信頼、それらを自分の手で傷つけてしまったことが、何よりも苦しく悔しくてたまりません。

今回、事務所との話し合いの中、結論として『Aぇ！group』を脱退することにしました。応援してくださっているファンの皆様、信じて声を届けてくださっていたファンの皆様に悲しい思いをさせてしまい本当に申し訳ございません。

一年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です。

これからは自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています。心の病を治し、またどこかで皆様にお目にかかれるよう努力してまいります。

これからも変わらずAぇ！groupを応援してくださいますようお願い申し上げます。

改めまして、この度は本当に申し訳ございませんでした。 草間リチャード敬太」

草間は先月、東京都新宿区で下半身を露出したとして公然わいせつの罪で逮捕され、今月13日に東京区検が略式起訴。20日に東京簡易裁判所から略式命令を受け、罰金10万円を支払ったという。草間は現在は活動休止中だが、今後も籍は同社に置くという。関係者によると、復帰の見通しは立っていないという。

◆Aぇ！group 19年2月18日結成。24年5月15日、シングル「《ABEGINNING」でCDデビュー。SUPER EIGHTの横山裕と大倉忠義がプロデュース。メンバーは正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉。

◆草間リチャード敬太（くさま・りちゃーど・けいた）1996年（平8）1月11日生まれ、京都府出身。米国人の父と日本人の母を持つ。09年2月入所。特技はダンスと細かい作業。169センチ。血液型B。