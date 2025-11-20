「上司のひと言をさらっと聞き流せない」「ゆらいでしまう自分を変えたい」「気づけば自己否定でまとめてしまう自分がいる……」――。

こうした状態は「いのちの泉が枯れている」場合が多いと著者の稲葉俊郎さんは言います。稲葉さんは西洋医学だけでなく、東洋医学や代替医療、心理学も修めた医師です。

治療現場や旅先での出会い、温泉、演劇、アート、本などを通して、「いのちの力」がよみがえる方法を、著書『肯定からあなたの物語は始まる 視点が変わるヒント』より抜粋してお届けします。

願いのかなえ方

否定が否定を産み 穴に落ちる

肯定は 始まりの合図

すべては おさまっている

熊野を旅した後、私は諏訪大社に向かった。「万治（まんじ）の石仏」に参るためだった。きっかけは芸術家の岡本太郎だ。

岡本太郎は沖縄や東北など日本中を旅しながら、神仏や祭りや生活や物体に隠されている本質的な価値を再発見する活動をした。芸術風土記と名づけられたその活動は、「いのち」を呼びさます芸術活動と言ってもいい。太郎は諏訪の万治の石仏と出会ったときに、「こんなにおもしろいものは見たことがない」と絶賛したそうだ。

当時の私は、変容するための触媒となる光を本能的に求めていた。熊野で「未来を見ている人だけに、よみがえりが起きる」という言葉を受け取った私は、過去を忘れて、真っ白な未来を見ていた。そのとき、万治の石仏のイメージが突然頭に浮かんできた。実際に自分の目で確かめるために、直感を信じて諏訪を訪れた。

諏訪大社は日本全国に1万社あるとされる諏訪神社の総本社である。諏訪大社には上社と下社があり、上社には本宮と前宮が、下社には春宮と秋宮がある。それぞれ異なる役割と歴史がある。万治の石仏へ行く前に、近くの春宮を訪れて参拝した。

「祈り」の時間は待つ時間であり、受け入れる時間だ。目をつぶるだけで、自分の中に静かな時間が流れていることを思い出すことができる。時の流れは時計の中だけではなく、自分の内部にいのちのリズムとして組み込まれていることを忘れてしまいやすい。祈る時間は、そうした内なる時間に歩調を合わせる大事な時間だ。

わだかまりや執着が抜けている祈り方

春宮から川沿いを上流へと向かうと、万治の石仏が突然に現れる。空間をおさめる重しのように土地に根を張っている。静かに厳かに、それでいて柔和にたたずんでいた。おじいさんやおばあさんのような包容力に、懐かしさを感じた。不思議な存在感は時を忘れて思わず見とれてしまう力を放っている。

近くの看板に、万治の石仏に参る作法が書いてある。

正面で一礼し、手を合わせて「よろずおさまりますように」と心で念じる。石仏の周りを願い事を心で唱えながら時計回りに三周する。正面に戻り「よろずおさめました」と唱えてから一礼する。

その地を訪れたものはその作法に則って円を描くように静かに歩いている。ぐるぐると円を描いて人が回る風景は、離島を鳥が周回している風景を思い起こす。

「おさまりますように」と言えば願いになるが、「おさめました」という言葉を発した瞬間に、丸くおさまった完了形となる。願いを心に宿し、静かに歩いただけで、もうすでに心におさまっているのだ。心におさまった時点でよろず完了し、願いは何らかの形でかない始めている。すでに現実は動き出している。頭の中で知的に理解するのではなくて、思いを体験知として全存在で理解するために、円を描き大切な思いをお盆に載せて運ぶように３周歩く。

私は、石仏と対面しただけでその包容力にホッとした。口を動かして「おさめました」と言葉を発したことで、心と体からわだかまりや執着がスルスルと抜けていったのを感じた。

熊野の地では、未来を見ている人にだけよみがえりが起きると学んだ。

諏訪の地では、すでに過去は完了していて、目の前には肯定すべき今しかないことを学んだ。

あなたは生きている。生きているだけで、すでに肯定的なのだ。そこに否定はない。否定は生き物の中で人間にしか存在しない。

肯定からあなたの物語は始まる。人生を丸ごとYESと肯定してみる。

過去を断ち切って未来を見ることで、あなたは現在の地平に立ち、よみがえる。

すべては、すでにおさまっているのだ。

【オススメ】「私なんて…」否定の過去が消える儀式とは…。「よろず」をおさめられる長野の石仏との出会い