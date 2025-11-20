Aぇ! group脱退・草間リチャード敬太が謝罪「期待、信頼を自分の手で傷つけてしまった」1年前からの心の病も公表【全文】
【モデルプレス＝2025/11/20】Aぇ! groupの草間リチャード敬太が、所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトを通じて、11月20日付けでグループを脱退したことを発表。発表とあわせて、草間のコメントも掲載された。
グループ脱退発表にあたり、草間は「このような事態になってしまいご迷惑とご心配をおかけしてしまい、また皆様の気持ちを裏切ってしまい大変申し訳ございません」と謝罪。「Aぇ! groupのメンバーや仕事関係でお世話になった方々、そして皆様が寄せてくださっていた期待、信頼、それらを自分の手で傷つけてしまったことが、何よりも苦しく悔しくてたまりません」と現在の心境をつづった。
続けて「今回、事務所との話し合いの中、結論として『Aぇ! group』を脱退することにしました」と説明した草間は、「応援してくださっているファンの皆様、信じて声を届けてくださっていたファンの皆様に悲しい思いをさせてしまい本当に申し訳ございません。一年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です」と、心の病を患っていたことを公表。
今後について「これからは自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています。心の病を治し、またどこかで皆様にお目にかかれるよう努力してまいります」とし、「これからも変わらずAぇ! groupを応援してくださいますようお願い申し上げます。改めまして、この度は本当に申し訳ございませんでした」と謝罪の言葉で結んだ。
草間をめぐっては、10月4日の早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたことが報じられた。同日、所属事務所は逮捕されたことを認め、草間が活動休止することを伝えた。なお、本件について所属事務所は11月20日、「東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことをご報告いたします」と発表している。
Aぇ! groupでは2023年末、福本大晴がコンプライアンス違反のため事務所とのマネージメント契約を解除し脱退。草間は、グループ2人目の脱退となる。（modelpress編集部）
応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様へ
この度は、このような事態になってしまいご迷惑とご心配をおかけしてしまい、
また皆様の気持ちを裏切ってしまい大変申し訳ございません。
Aぇ! groupのメンバーや仕事関係でお世話になった方々、そして皆様が寄せてくださっていた期待、信頼、それらを自分の手で傷つけてしまったことが、何よりも苦しく悔しくてたまりません。
今回、事務所との話し合いの中、結論として『Aぇ! group』を脱退することにしました。
応援してくださっているファンの皆様、信じて声を届けてくださっていたファンの皆様に悲しい思いをさせてしまい本当に申し訳ございません。
一年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です。
これからは自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています。心の病を治し、またどこかで皆様にお目にかかれるよう努力してまいります。
これからも変わらずAぇ! groupを応援してくださいますようお願い申し上げます。
改めまして、この度は本当に申し訳ございませんでした。
草間リチャード敬太
