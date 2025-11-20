実際の猫の「肉球サイン」入りレアカードも封入！ 東京都・町田の猫カフェで11/22からコレクションカード発売開始

実際の「肉球サイン」入りレアカードも！ MOFFネコたちのコレクションカードが11月22日登場

株式会社MOFFが運営するCat Café MOFF グランベリーパーク店にて、11月22日（土）より『MOFF Cat Collection Card』の先行販売が開始されます！

これは「MOFFネコ総選挙」などで高まったファン熱量に応える企画で、ネコたちの魅力を凝縮したコレクションアイテムです。

ラインナップは全39種。通常カード33種に加え、なんと実際のネコの肉球から型を取った「肉球サイン」入りのレアカードが6種用意されています。

デザイン性と完成度を追求したクリア素材のカードで、推しのネコに出会えるチャンスです。

価格は3枚入りで税込660円。当日入園された方限定で、お一人様10セットまで購入可能です。

（以下、プレスリリース）

ファン待望のMOFFネコオールスターがカードに！『MOFF Cat Collection Card』グランベリーパーク店で先行販売開始！

〜MOFFが届けるデザインクオリティにこだわったコレクション。〜クリアカード仕様で登場。実際の“肉球サイン”をあしらった特別デザインもラインアップ〜

「どうぶつとヒトが笑顔で幸せに暮らせる社会の実現」を目指し、全国でアニマルカフェ、猫カフェをはじめ、大型動物施設(水族館や動物施設)を運営する「株式会社MOFF（本社：茨城県石岡市、代表取締役：矢口 宗平、以下 MOFF）は、猫たちとの出会いを店舗の外でも続く体験として形にする『MOFF Cat Collection Card（モフキャットコレクションカード）』を発表いたします。

第一弾として、Cat Café MOFFグランベリーパーク店限定で2025年11月22日（土）より販売を開始いたします。

本カードは、高いデザイン性と完成度を誇る仕様となっており、カードを通じて猫の顔や名前を覚えてもらい、より愛着や興味を持っていただけるきっかけとすることで、猫たちとの出会いを新しい形で楽しめるアイテムです。

■ 商品概要

【商品名】

MOFF Cat Collection Card（モフキャットコレクションカード）

【販売情報】

販売開始日：2025年11月22日（土）〜 ※なくなり次第終了

販売店舗：Cat Café MOFF グランベリーパーク店

価格：660円（税込）／3枚ランダム封入

販売対象：当日入園されたお客様限定（お一人様10セットまで）

■ 商品の特徴

クリアカード(全33種)

【1】完成度の高いデザインで魅せるクリアカード仕様

カードはクリア素材を採用し、 猫の名前・猫種・誕生日などの個体情報を美しく配置。 光に透ける上品な質感とミニマルなデザインで、コレクションアイテムとしての完成度を徹底的に追求しました。

実際の猫の“肉球サイン”入りレアカード( 全6種)

【2】実際の猫の“肉球サイン”入りレアカードも登場

全39種のうち、6種は猫たちの実際の肉球から型を取った「肉球サイン」入りの特別デザイン。

ファンなら思わず集めたくなる“世界にひとつだけの出会い”を演出します。

■ コレクションの魅力

通常カード：33種

レアカード：6種（肉球サイン入り）

ランダム3枚封入／全39種

「推しが出るかどうか」のワクワク感と、「すべて集めたくなる完成度の高さ」を両立。

カードを通じて猫たちの名前や個性を覚えていただくことで、店舗の外でも“つながる体験”をお届けします。

■ 開発背景

本企画は、MOFFグループ各店で実施される「MOFFネコ総選挙」などのイベントを通じて高まるファン熱量を背景に、集める楽しみ × デザインクオリティ × ファン体験価値を融合させた新たな挑戦として生まれました。

■ 担当者コメント

猫たちの魅力を“デザイン”という形で表現しました。

細部までこだわり抜いた仕上がりになっています。

日常の中でふと見返したくなるようなカードです。

また猫に会いたくなる気持ちをつなぐ１枚になれば幸いです。

■ 今後の展開

株式会社MOFFでは、「どうぶつとヒトが笑顔で幸せに暮らせる社会の実現」を目指し、どのようにすればお客様にファンになっていただけるかを常に考えながら、ヒトとどうぶつの距離を縮める新たな体験を企画・発信してまいります。

『MOFF Cat Collection Card』も、単なるグッズ販売ではなく、猫たちの魅力をグッズを通してお客様の心に寄り添い、日常の中でふと笑顔が生まれるきっかけになることを目指しております。

今後も、皆さまの心に寄り添う企画を展開するとともに、グランベリー店での販売を皮切りに他店舗での拡大展開を予定しています。

『MOFF Cat Collection Card』を通じて、 “推しネコ”との新しいつながりを感じていただければ幸いです。

【店舗概要】

店舗名 ：Cat Café MOFF グランベリーパーク店

所在地 ：〒194-8589

東京都町田市鶴間3-4-1 グランベリーパーク3F

定休日 ：『グランベリーパーク』の定休日に準ずる

営業時間 ：10:00〜20:00（最終入園：19:30）

入園料 ：700円/30分 (延長250円／10分）

※ご利用は30分からとなります

※3歳以下は入園無料です

※ワンドリンク制です

※すべて税込みです

TEL ： 042‐850‐7636

URL ：https://moff-moff.jp/archives/shop/cat-cafe_gb-park

公式アプリ： https://introduction.bp-app.jp/moff/

Instagram：

＜グランベリーパーク店＞ ：https://www.instagram.com/moff_grandberrypark/

＜MOFF Offcial＞ ：https://www.instagram.com/moff_official_/?hl=ja

⚫︎会社概要

商号 ：株式会社MOFF

代表者 ： 代表取締役 矢口 宗平

所在地 ： 〒315-0005 茨城県石岡市鹿の子2-3-22

設立 ： 2014年1月

事業内容 ：屋内動物園・アニマルカフェの運営、動物プロダクション等

URL ： https://moff-moff.jp/