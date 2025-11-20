¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥Ø¥Ö¥ó¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Îà¥¯¥¤¥ºÂç²ñá¤Ç1¿Í¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¶Ó¿¥¡¢¥È¥¤ÏÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡Ä¡Ò21ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï21Æü¡¢Âè8½µ¡Ö¥¯¥Ó¥Î¡¢¥«¥ï¡¢¥¤¥Á¥Þ¥¤¡£¡×¤ÎÂè40²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥¥Ã¥×¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤è¤¦¤È¡¢¶Ó¿¥Í§°ì(µÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¤³¤Ã¤½¤êÎý½¬Ãæ¡£¤·¤«¤·¡¢À¸ÅÌ¤Î¾®Ã«½ÕÉ×(²¼Àî¶³Ê¿¡Ë¡¢ÀµÌÚÀ¶°ì(Æü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¡¢Äï¤Î¾æ(¿ùÅÄÍëÎÛ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥¥Ã¥×¤ÎÈ¯¾Í¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶Ó¿¥¤¿¤Á¤Ë¾¾Ìî¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤â¸ò¤¨¤¿¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¡¢¾Ð´é¤Î¥È¥¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¤«¶Ó¿¥¤À¤±¤Ï¤¦¤Ê¤À¤ì¤Æ¡Ä¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£