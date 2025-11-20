¡Ú1/72¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-104J¡È±É¸÷¡É¡Û 12·î5Æü ½Ð²ÙÍ½Äê ²Á³Ê¡§4,950±ß ¡Ú1/72¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-104J¡ÈÀï¶¥¡É¡Ú¸ÂÄêÉÊ¡Û¡Û 12·î19Æü ½Ð²ÙÍ½Äê ²Á³Ê¡§4,950±ß ¡Ú¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-15DJ¥¢¥°¥ì¥Ã¥µー[¥Ç¥¸¥¿¥ëÌÂºÌ ÎÐ]¡Ú´°Á´¸ÂÄê¡Û¡Û 2026Ç¯1·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§5,500±ß

¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ó¥âー¥ë¥É¤Ï¡¢12·î～2026Ç¯1·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¿·¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö1/72¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-104J¡È±É¸÷¡É¡×¡¢¡Ö1/72¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-104J¡ÈÀï¶¥¡É¡Ú¸ÂÄêÉÊ¡Û¡×¡¢¡Ö¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-15DJ¥¢¥°¥ì¥Ã¥µー[¥Ç¥¸¥¿¥ëÌÂºÌ ÎÐ]¡Ú´°Á´¸ÂÄê¡Û¡×¤Î3¾¦ÉÊ¡£

¡¡¡Ö1/72¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-104J¡È±É¸÷¡É¡×¤ÏF-104JÀïÆ®µ¡¤ò1/72¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥­¥Ã¥È²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2025Ç¯¿·¶â·¿¤Ë¤è¤ë´°Á´¿·µ¬Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö1/72¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-104J¡ÈÀï¶¥¡É¡Ú¸ÂÄêÉÊ¡Û¡×¤ÏF-104ÀïÆ®µ¡¤ò1/72¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥­¥Ã¥È²½¤·¡¢1980Ç¯¤ÎÀïµ»¶¥µ»²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡ÖÂè202Èô¹ÔÂâ¡×¤È1984Ç¯»²²Ã¤Î¡ÖÂè207Èô¹ÔÂâ¡×¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥Þー¥­¥ó¥°¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-15DJ¥¢¥°¥ì¥Ã¥µー[¥Ç¥¸¥¿¥ëÌÂºÌ ÎÐ]¡Ú´°Á´¸ÂÄê¡Û¡×¤ÏF-15DJ¤è¤ê2025Ç¯4·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µ¡ÂÎ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥­¥Ã¥È¡£ÎÐ·Ï¤ò¥Ùー¥¹¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ê¥Ô¥¯¥»¥ë¡Ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÌÂºÌ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£