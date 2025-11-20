¥Õ¥¡¥¤¥ó¥âー¥ë¥É¡¢¡Ö1/72¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-104J¡È±É¸÷¡É¡×¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²èÁü¤ò¸ø³«
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ó¥âー¥ë¥É¤Ï¡¢12·î～2026Ç¯1·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¿·¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö1/72¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-104J¡È±É¸÷¡É¡×¡¢¡Ö1/72¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-104J¡ÈÀï¶¥¡É¡Ú¸ÂÄêÉÊ¡Û¡×¡¢¡Ö¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-15DJ¥¢¥°¥ì¥Ã¥µー[¥Ç¥¸¥¿¥ëÌÂºÌ ÎÐ]¡Ú´°Á´¸ÂÄê¡Û¡×¤Î3¾¦ÉÊ¡£
¡¡¡Ö1/72¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-104J¡È±É¸÷¡É¡×¤ÏF-104JÀïÆ®µ¡¤ò1/72¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥¥Ã¥È²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2025Ç¯¿·¶â·¿¤Ë¤è¤ë´°Á´¿·µ¬Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1/72¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-104J¡ÈÀï¶¥¡É¡Ú¸ÂÄêÉÊ¡Û¡×¤ÏF-104ÀïÆ®µ¡¤ò1/72¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥¥Ã¥È²½¤·¡¢1980Ç¯¤ÎÀïµ»¶¥µ»²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡ÖÂè202Èô¹ÔÂâ¡×¤È1984Ç¯»²²Ã¤Î¡ÖÂè207Èô¹ÔÂâ¡×¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥Þー¥¥ó¥°¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-15DJ¥¢¥°¥ì¥Ã¥µー[¥Ç¥¸¥¿¥ëÌÂºÌ ÎÐ]¡Ú´°Á´¸ÂÄê¡Û¡×¤ÏF-15DJ¤è¤ê2025Ç¯4·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µ¡ÂÎ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¥Ã¥È¡£ÎÐ·Ï¤ò¥Ùー¥¹¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ê¥Ô¥¯¥»¥ë¡Ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÌÂºÌ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²èÁüUP¤·¤Þ¤·¤¿¡ª- (Í)¥Õ¥¡¥¤¥ó¥âー¥ë¥ÉÀ½ÉÊ¾ðÊó (@finemolds_news) November 20, 2025
1/72¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-104J¡È±É¸÷¡Éhttps://t.co/Ecwr8ijPx8
1/72¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-104J¡ÈÀï¶¥¡É¡Ú¸ÂÄêÉÊ¡Ûhttps://t.co/G3bvTz04LZ
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-15DJ¥¢¥°¥ì¥Ã¥µー[¥Ç¥¸¥¿¥ëÌÂºÌ ÎÐ]¡Ú´°Á´¸ÂÄê¡Ûhttps://t.co/48OlWLwboc
¤´¹ØÆþ»þ¤Ë´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¥¼¥Ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡ª¡³(¡¢¦`)/ https://t.co/OOgm1xhyXj pic.twitter.com/2q6nkK7Eaa