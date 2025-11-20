ももクロ佐々木彩夏の上映会で異例「内容変更」発表 収録素材データ破損→対応に反響「ネガティブ＆ポジティブ」「申し込みが増えそう」
アイドルグループ・ももいろクローバーZは20日、メンバー・佐々木彩夏の映像上映会について、一部内容変更を発表した。
【写真】「脚ぃーー！」「さすがにビジュが良すぎるってぇ！」“超ミニ”ギャルコーデ姿の佐々木彩夏
「この度、2026年2月22日（日）に実施予定の佐々木彩夏『AYAKA NATION VIP ROOM A+ Special Edition 2024 & 2025』発売記念上映会【AYAKA NATION Special Edition『VIP ROOM A＋』LIVE & Secret Special Movie+】において、本編内に収録を予定しておりました『ツアーのバックヤードを映したメイキングダイジェスト』につきまして、当時の収録素材にデータ破損が発生したため、内容を変更させていただくこととなりました。心待ちにしていただいておりました皆様には、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。
対応について「内容変更に伴いまして、ライブ制作に伴う一部のビジュアル撮影の裏側をお届けしつつ、事前にお客様から募集した『今だから聞きたいこと』にお答えする、佐々木彩夏本人によるメイキング映像を新録し、代替映像コンテンツとして上映いたします」と説明し、「また、上映館となる3会場すべてに、佐々木彩夏の登壇が決定しました」と伝えた。上映会を通しての登壇ではない。
希望者には払い戻し対応をするとし、窓口を案内した上で、「改めまして、佐々木彩夏『AYAKA NATION VIP ROOM A+ Special Edition 2024 & 2025』発売記念上映会【AYAKA NATION Special Edition『VIP ROOM A＋』LIVE & Secret Special Movie+】へのご応募をお待ちしております」と呼びかけた。
この発表対して、SNSでは「ネガティブ＆ポジティブな情報」「払い戻しより追加の申し込みが増えそう」「イオン大宮にあーりんさんが来るだと？」など、さまざまな声が寄せられている。
■【AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A＋」LIVE & Secret Special Movie+】
2026年2月22日（日）
会場：
・イオンシネマ大宮：AMスタート予定
・イオンシネマ幕張新都心：PMスタート予定
・イオンシネマみなとみらい：PMスタート予定
※計3ヶ所予定
※上映開始時刻調整中
