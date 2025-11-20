タレントの藤田ニコル（27）が20日、東京・日本橋で行われた「カナエルNIHONBASHI2025−26」点灯式＆内覧会に出席。家族への思いや年末年始の目標を語った。

日本橋を訪れた人々の想いや願いをかなえる“開運”がテーマのイベント。同所が江戸時代より開運スポットとして親しまれていることにちなみ、藤田は「家族が健康でいてくれますように」と直筆の願い事を披露した。

20代後半に差し掛かり「先輩達がみんな健康に気を遣っている事がよく分かってきたというか、本当に健康が一番大事なんだなって」としみじみ。イベント冒頭では愛犬・ユキちゃんが「一番の推し活」と口にしていたが、「私だけじゃなくて、ユキちゃんも夫も、家族みんなが健康でいてくれますように、というのを書きました」と夫で俳優の稲葉友を含めた家族の健康を願った。

また「本当はお正月にたくさんゴロゴロするって書きたいなって思った」とこぼしつつ、「それは自分でどうにかかなえる事ができそうだなと思ったので、こちらにしました」と家族思いなコメントも。今年の年末年始は「ゴロゴロしながら、健康に」と目標を語り、「風邪が今凄く流行っているので、手洗いうがいはマストでしています。元気で駆け抜けられるように、皆さんも手洗いうがいをきちっとしてください」と呼びかけた。イベントは日本橋にて今月21日から26年2月15日まで。