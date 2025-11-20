TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第8話が11月25日午後10時から放送予定です。

【写真】心境に変化が？

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。



（c）Natsuko Taniguchi/BUNKASHA

手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”を演じてきたゆえに、自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、鮎美の元カレで「料理は女が作って当たり前」な亭主関白思考の海老原勝男（竹内涼真）が、「料理を作る」というきっかけを通じて成長するロマンスコメディです。

第8話あらすじ

ある日、勝男のもとを、母・陽子（池津祥子）が訪ねてきます。

勝（菅原大吉）との間で何かあって家出してきた様子の陽子を心配はしつつも、勝手にスーツをクリーニングに出したり、古くなった調理器具を勝手に新調したりと、陽子が良かれと思ってする家事に、勝男はいちいちイラついてしまいます。

そこで、なかなか帰らない陽子に何か対策はないか考えていた勝男は、あることを思いついて…。

一方の鮎美は、渚（サーヤ）から頼まれて、太平（楽駆）のバーが開催するメキシカンフェスで提供するメキシコ料理を作ることに。

そんな中、太平のバーでばったり椿（中条あやみ）と出会った鮎美は、椿から勝男が今でも鮎美を思っていることを聞き、戸惑ってしまいます…。