TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第7話が11月18日に放送されました。

【写真】恋リアに出演していた鮎美の姉・さより

第7話では、別れたことを言い出せないまま、両家顔合わせに臨んだ鮎美（夏帆）と勝男（竹内涼真）。その中で、勝男が鮎美をかばったシーンがSNSで反響を呼んでいます。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。

手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”を演じてきたゆえに、自分を見失った山岸鮎美と、鮎美の元カレで「料理は女が作って当たり前」な亭主関白思考の海老原勝男が、「料理を作る」というきっかけを通じて成長するロマンスコメディです。

＊以下11月18日放送回のネタバレを含みます。

第7話あらすじ

勝男と鮎美が、いまだそれぞれの両親に別れたことを言い出せずにいる中、一緒に参列する予定だった地元・大分の友人の結婚式が刻々と近づいていました。

そんなある日、鮎美はふと目にした恋愛リアリティーショーに姉・さより（菊池亜希子）が出演していることに衝撃を受けます。しかもその番組には、彼氏と別れたばかりの椿（中条あやみ）も出演しており、勝男も同じように衝撃を受けるのでした。

そしていざ、結婚式に向けて別々に大分へ帰省した勝男と鮎美ですが、それぞれの家に帰ると、両親たちは二人に黙って両家の食事会の予定を組んでいました。

別れていることを言い出せないまま両家顔合わせを行うことに。しかし、勝男は顔合わせの場で鮎美の家族の仲の悪さを目の当たりにしてしまいます。

僕なんかと結婚しなくても…

顔合わせの場で娘・鮎美のことを「もうホントどうしようもない子なんです」と繰り返し言う貴恵に対し、勝男は思わず「どうしようもなくないです」「僕なんかと結婚しなくてもちゃんと生きていける人です」とピシャリ。

さらに「料理もすごいし、家事もやって仕事もやって、力も強いしね。だってグレープフルーツの生絞りジュース、片手でいきますから」「どんなことがあっても自分の手で何とかする、そんな鮎美さんだから、僕は好きになったんです」

と目に涙をためて力説する勝男に、視聴者は「勝男の言葉にグッときた」「グレープフルーツの片手生搾りという具体的エピソードで鮎美全肯定の説得力増してる」などと反応。

「家族から『こんな子』扱いされている鮎美を否定してくれたの、本当によかった」「鮎美は女の子らしい姿でいようとしていたけど、案外勝男は鮎美の『それだけじゃない』部分もちゃんと見て惹かれていたんだな」といった投稿がありました。