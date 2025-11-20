プラスダイアナのクリスマス限定♡星とパールが輝く新作スニーカー&バッグ

大人の女性のためのスニーカーブランド「プラスダイアナ」から、ホワイトクリスマスをテーマにした数量限定コレクションが登場します。讃美歌“きよしこの夜”の一節“All is calm,All is bright”をモチーフに、星やパール、オーガンジーリボンをあしらったロマンティックなデザインが魅力。きらめく足元を叶えるスニーカーに加え、今年はブランド初となるクリスマス限定バッグもお目見え。ホリデー気分を高める特別なラインナップです♡

クリスマス限定の特別デザインに注目

今回の数量限定コレクションは、ツリーオーナメントをイメージした星やパール、軽やかなオーガンジーなど、ホリデーを象徴するモチーフを散りばめた華やかな仕上がり。

プラットフォームやヒールアップなど、スタイルアップを叶えるスニーカーが揃うほか、今年はふわふわのパフハンドルが愛らしいバッグも仲間入りします。

11月24日(月)よりWEBSHOPと店舗にて発売され、特別感のあるアイテムをいち早く楽しめます♪

バッグ&新作スニーカーの詳細をチェック

【バッグ／商品番号：MF5102D】



価格：15,400円(税込)

ふわふわのパフハンドルと、気分に合わせてアレンジできるチャームが魅力の限定バッグ。可憐なホワイトクリスマスの雰囲気をまとった特別感のある一品です。

サイズ：W22×H17×D8

【プラットフォームスニーカー／商品番号：BL45516】



価格：20,900円

星モチーフや繊細な装飾が足元を華やかに導くプラットフォームタイプ。高さがありながら軽やかな履き心地で、冬の装いを品よく盛り上げます。

サイズ展開：21.5～26.0cm

ヒール高：5cm台

【ヒールアップスニーカー／商品番号：IF46515】



価格：19,800円

さり気ないヒールアップで美脚を叶える大人のスニーカー。きらめくディテールがクリスマスのムードをまとい、エレガントな足元を演出します♪

サイズ展開：21.5～25.5cm

ヒール高：6cm台

冬のコーデを彩る運命の一足♡

プラスダイアナのクリスマス限定コレクションは、冬の特別なムードを楽しみたい女性にぴったり。

星やパールが輝くスニーカーや、ふわふわのハンドルが愛らしいバッグは、ギフトにも自分へのご褒美にも最適です。

数量限定のため早めのチェックがおすすめ。11月24日(月)からの販売開始に向けて、ホリデーコーデを思わず考えたくなるような心躍るアイテムに出会ってみてください♡