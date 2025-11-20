意外と遅延が少ないと思う「日本のLCC」ランキング！ 2位「ピーチ・アビエーション」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「航空会社に関するアンケート」を実施しました。
その中から、意外と遅延が少ないと思う「日本のLCC」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「今まで乗って延滞したことがありません」（40代女性／北海道）、「家族や親族もよく利用するので空港まで迎えにいったりもするのですが、よっぽどの悪天候でなければ大抵予定時刻に到着しているイメージがあるので選びました」（30代女性／宮城県）、「関西空港を拠点にしているため、利用頻度が高いですが、意外と定時運航率が高く、遅延が少ない印象です。短距離路線では特に安定していて、安心して利用できます」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「就航本数が多い割に遅延が少なく定刻通り運行されているため」（40代男性／千葉県）、「利用していてあまり遅延した記憶が無いです」（30代男性／北海道）、「利用したときの印象として、定刻通りに出発・到着することが多く、運航スケジュールの管理がしっかりしていると感じました。LCCの中では運行本数が多いぶん遅延が心配でしたが、意外とスムーズに運航している印象です。空港スタッフの対応も手際がよかったです」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：ピーチ・アビエーション（Peach）／113票第2位にランクインしたピーチ・アビエーション（Peach）は、国内LCCの先駆けとして広く認知されています。LCCは機材の稼働率を高めるために遅延が起きやすいのが一般的ですが、Peachが「意外と遅延が少ない」と評価された背景には、確かな運航品質を追求し、徹底した運航管理体制を築こうと努力している点にあります。この遅延の連鎖を防ぐ努力こそが、利用者の信頼獲得につながっていると考えられます。
1位：ジェットスター（Jetstar）／125票第1位に輝いたのはジェットスター（Jetstar）です。LCCとして国際線も多く運航する同社が「意外と遅延が少ない」と評価されたのは、運航効率の向上に力を入れていることの証です。ジェットスターは定時運航を重要なサービス品質と捉え、地上スタッフとパイロットの緊密な連携により、機体の折り返し時間を極限まで短縮する努力を続けています。さらに、悪天候時などの緊急時に情報提供体制を整えることで、利用者の不安を軽減している点も、評価につながっています。
(文:坂上 恵)