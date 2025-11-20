¡ÖÀ¼¤Ç²¥¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÄ°¤¤¤¿¤éµã¤¤½¤¦¤Ë¡×°ËÆ£º»è½¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤¬°¦¤¹¤ë¡ÖT»úÏ©s¡×¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMAGIC TIME¡×¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼
¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Ï¶Ê¤ò½ÐÓò»Ò¤Ë
¡¡½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¤äÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¥Ç¥å¥ª¡ÖT»úÏ©s¡×¤Î¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖT»úÏ©s¡×¤Ï°ËÅìÌ¯⼦ (¥®¥¿¡¼¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë)¡¢¼Ä⽥ÃÒ¿Î (¥Ù¡¼¥¹)¤¬2010Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î°û¿©Å¹¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¸ý¥³¥ß¤Ç¿Íµ¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤È¤â30Ç¯¶á¤¤²»³Ú³èÆ°Îò¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿ÆÈÆÃ¤Ê²»³ÚÀ¤È¡¢°ËÅì¤Î¿¼¤¯¥·¥ã¥¦¥È¤¹¤ë²ÎÀ¼¤¬Ì¥ÎÏ¡£°ËÆ£º»è½¤Î·»¡¦°ËÆ£½Ó²ð¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×¤¬Ì¡ºÍ¤Î½ÐÓò»Ò¤Ë¶Ê¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á·»¤Ë¶µ¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤¬¡ÖT»úÏ©s¡×¤ËÍê¤ó¤Ç¡Ö¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò½ÐÓò»Ò¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃÓÅÄ¤ÏNHK¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖThe Covers¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖMAGIC TIME¡×¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÈþ¤·¤¿Í¡×¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤µbaby¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ÖÞ¥¶¶¡×¤Î¿·Ï¿¥Ð¥ó¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É12¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅª¥®¥¿¥ê¥¹¥Èº´¶¶²Â¹¬¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç¯Îð¤È·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿2¿Í¤¬ËÂ¤°¡Ö¿ÍÀ¸»¿²Î¡×¤ò¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÎý¤ê¾å¤²¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö²ÎÀ¼¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤¢¤ÎÀ¼¤Ç²¥¤é¤ì¤ë¡×¡Ö²ÎÄ°¤¤¤Æ½Ö´ÖÅª¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê²¿¤«¤òÌ¯»Ò¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¡Ö¾®åºÎï¤¸¤ã¤Ê¤¤Å¥½¤µ¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖT»úÏ©s¡×¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖMAGIC TRAVELLIN' BAND TOUR 2025¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£