¡Ö¤³¤Î²ÈÂ²¹¥¤¡Á¡×à¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼á¥³¥ó¥È¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¾¾Ìî²È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¢¥Ø¥¿¤ò¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤Ë¤¹¤ëà»ÊÇ·²ðá²¬Éô¤¿¤«¤·¤ËÇú¾Ð¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û
¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤Îàñþá¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò¤á¤°¤ë¾¾Ìî²È¤Î¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡20Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤«¤éà¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼á¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¾¾Ìî¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤¬¡¢²ÈÂ²¤ÈÀÚ¤êÊý¤ò»×°Æ¤¹¤ë¡£Êì¡¦¥Õ¥ß(ÃÓÏÆÀéÄá)¤¬¥Ø¥¿¤òÀÚ¤êÍî¤È¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ä¡£
¡¡ÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¡Ö¤½¤ì¤Ïñþ(¤Þ¤²)¤Î¤è¤¦¤À¤±¤ó¡¢ÀÚ¤é¤ó¤É¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡Éã¡¦»ÊÇ·²ð(²¬Éô¤¿¤«¤·)¡Ö¤½¤²¤¸¤ã¡£ñþ¤ò·ë¤¦¤¿Éð»Î¤ß¤¿¤¤¤¸¤ã¤í¡×
¡¡¥È¥¡Öñþ¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥ß¡Ö¤¢¤¢¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×
¡¡´ª±¦±ÒÌç¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Ï¤ï¤·¤¸¤ã¡£¤À¤±¤ó¿©¤Ù¤È¤¦¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÀÚ¤é¡Ä¡×
¡¡¤È¸À¤¤¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Õ¥ß¤¬ÊñÃú¤Ç¥¹¥Ñ¥Ã¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ß¡Ö¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¡¢Æ¤¤Á¼è¤Ã¤¿¤ê¡Á¡×
¡¡¤³¤ì¤Ë¥È¥¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤¸ÍÍ¡Á¡×¤ÈÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£´ª±¦±ÒÌç¤¬¡ÖÃ¯¤¬¿©¤¦¤«¡×¤È¸À¤¦ÎÙ¤Ç¡¢»ÊÇ·²ð¤ÏÀÚ¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿¥Ø¥¿¤òÆ¬¤Ë¾è¤»¤Æ¤ª¤É¤±¤ë¡Ä¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¾¾Ìî²È4¿Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÂçÁû¤®¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀÚ¤Ã¤¿¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¡¢º£Æü¤â¾Ð´é¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾¾Ìî²È¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢²¬Éô¤ÏÆ¬¤Ë¥Ø¥¿¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¡×¤¬X¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö1¸Ä¤Î¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¾¾Ìî²È¤Î²ÈÂ²¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤Î²ÈÂ²¹¥¤¡Á¡×¡Ö´ª±¦±ÒÌç¤µ¤ó¡¢í´í°¤Ê¤¯¥Õ¥ß¤µ¤ó¤ËÆ¤¤Á¼è¤é¤ì¤¿¤Î¾Ð¤Ã¤¿¡×¡ÖÉã¡¢¤Þ¤¿¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¤Î¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²Æ¬¤Ë¾è¤»¤Æ¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£