山形県内の難病患者でつくる団体などが20日、難病患者が働ける環境の整備を進めてもらおうと、山形市の佐藤孝弘市長に対し、難病患者を対象にした職員の採用枠を新たに設けることを要望しました。



山形市役所を訪れたのは、県内の難病患者の会などで組織する「県難病等団体連絡協議会」の会員たちです。要望では、協議会の玉谷直幸代表幹事が山形市の佐藤市長に難病患者を対象にした職員の採用枠を新たに設けることなどを求めました。





県難病等団体連絡協議会 玉谷直幸代表幹事「市の職員採用に障がい者枠がありますよね。それとは別に難病枠も検討してもらいたい」佐藤市長「内容をしっかりお聞きした上で、市の方で検討していきたい」指定難病の患者数は対象となる疾患が増えていることに伴い年々増加していて、昨年度末の時点で全国におよそ112万人、県内ではおよそ8400人の患者がいます。こうした中、難病患者を対象にした職員の採用枠は昨年度、山梨県が都道府県単位では全国で初めて導入し、県の正規職員として3人が採用されました。千葉県でも今年度から難病患者の採用枠を設け現在選考が行われていますが、全国的にまだ数少ない取り組みとなっています。山形県内では県を含め「難病患者」の職員採用枠を設けている自治体はありません。県難病等団体連絡協議会 玉谷直幸 代表幹事「要望しなければ難病患者枠を作ってもらえない。叶えてもらえるまで毎年要望し続けたい」協議会ではことし、県と県内すべての市町村、そしてそれぞれの議会に対して職員の採用に「難病患者枠」を新たに設けることを求める予定だということです。