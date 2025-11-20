森星、クールエレガンスな装いで“美スタイル”披露「こだわりを持って生きよう」
モデル・森星が20日、東京・OMOTESANDO CROSSING PARKで開催されたマックスマーラ『ポップアップストア“THE CAMEL, timeless”』プレビューに出席した。
【全身ショット】ベージュのワンコーデでさすがのスタイルを見せつけた森星
森は、ロングジャケットにロングブーツを合わせたクールエレガントなスタイリングで登場。圧巻の美スタイルを披露した。「キャメルってどんな色だろうと立ち返ったのですが、温かくて、母親のぬくもりのような色ですし、上質な素材を使っているので、寒いときに包み込んでくれる素材。だからこそ、キャメルのカラーが引き立つベージュのワンコーデで決めてみました」と説明した。
続けて、同ブランドにちなみ“エレガントな女性像”を問われると、「私も模索している途中なのですが、年齢が若くても、重ねても、こだわりを持って丁寧に生きている人はエレガントだなと思います。日々を流れるようにおろそかにしてしまうこともあるのですが、着るものだったり、食事だったり、こだわりを持って生きようとリマインドされます」と語った。
あす21日から30日まで開催される“THE CAMEL, timeless”は、ブランドの象徴である“キャメル”をテーマにしたポップアップストア。「リュドミラ」や「101801」などのアイコンコートをはじめ、オリンピアジャケットやテディベア素材を使用した製品、ストールなど限定アイテムも販売。会場では“キャメル”からインスピレーションを得た雄大な砂漠をイメージした空間が広がり、来場者を非日常の世界へと誘う。
