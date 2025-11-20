TWICE・ツウィ、きらびやかなドレス姿で魅了 “ゆるぎない自信”を語る
多国籍9人組グループ・TWICEのツウィが20日、東京・OMOTESANDO CROSSING PARKで開催されたマックスマーラ『ポップアップストア“THE CAMEL, timeless”』プレビューに登場した。
【全身ショット】セクシー…デコルテあらわなワンピで妖艶な表情を浮かべるツウィ
ツウィは、きらびやかなドレスに同色の「リュドミラ」コートを合わせたラグジュアリーなスタイリングで登場。「クリスタルを散りばめており、全体的にエレガントな装いになっています」と語り、「年末のパーティーに行きたいです」と声を弾ませた。
また、ブランドテーマ「timeless」にちなみ、変わらない自分らしさを問われたツウィは「普段は静かな性格だと思いますが、ゆるぎない自信を持っていると思います」と胸を張った。
あす21日から30日まで開催される“THE CAMEL, timeless”は、ブランドの象徴である“キャメル”をテーマにしたポップアップストア。「リュトドミラ」や「101801」などのアイコンコートをはじめ、オリンピアジャケットやテディベア素材を使用した製品やストールなど、限定のアイテムも販売する。会場では“キャメル”からインスピレーションを得た雄大な砂漠をイメージした空間が広がり、来場者を非日常の世界へと誘う。
ひと足さきに会場を訪れたツウィは「さまざまな体験ができる空間となっていて、マックスマーラの雰囲気が直感的に感じられました」とコメントした。
