のん、ダンディーな姿をお披露目 ポップアップから壮大な想像も「砂漠でラクダに乗り…」
俳優・アーティスト、のんが20日、東京・OMOTESANDO CROSSING PARKで開催されたマックスマーラ『ポップアップストア“THE CAMEL, timeless”』プレビューに出席した。
【写真】カッコかわいい…！パンツスーツ姿で登場したのん
のんは、クリーム色のパンツジャケット姿で登場。「女性らしさもありながらダンディーな印象を与えるかっこいいセットアップがポイントです。えりを立たせて細いベルトをしているのが、モダンでシャープな印象になっていて、お気に入りです」と笑顔を浮かべた。
また、ブランドのテーマにちなみ、エレガントな女性像を「自然体であっても軽やかで力強いたたずまいでいられる人がエレガントな女性なのかなと思います」と語った。
あす21日から30日まで開催される“THE CAMEL, timeless”は、ブランドの象徴である“キャメル”をテーマにしたポップアップストア。「リュトドミラ」や「101801」などのアイコンコートをはじめ、オリンピアジャケットやテディベア素材を使用した製品やストールなど、限定のアイテムも販売する。会場では“キャメル”からインスピレーションを得た雄大な砂漠をイメージした空間が広がり、来場者を非日常の世界へと誘う。
ひと足さきに訪れたのんは「とてもすてきでした。マックスマーラの上質な素材とクラフトマンシップにあふれたお洋服たちに囲まれてわくわくしました」と声をはずませた。「砂漠に行ってラクダに乗りながらキャメルのコートもなびかせるのもすてきだなと思いました」とユーモアを交え、「ローマでのお散歩もすてきだなと思います」と想像をふくらませた。
