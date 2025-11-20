中村アン、ニットパンツから美脚披露 髪をかき上げ“エレガントな女性像”体現
モデル・俳優の中村アンが20日、東京・OMOTESANDO CROSSING PARKで開催されたマックスマーラ『ポップアップストア“THE CAMEL, timeless”』プレビューに出席した。
【全身ショット】太ももチラリ…ニットパンツから美脚を披露した中村アン
中村は、ニットパンツから美脚をのぞかせ、ロングコートを羽織ったエレガントなオールブラックコーデで登場。髪をかきあげ、圧倒的なオーラを放ち、「すごい長いドレスのようなコートを（着ています）。キャメルがテーマですが、マックスマーラのブラックもきれいですので、おすすめです」とアピールした。
そんな中村は、同ブランドにちなみ、エレガントな女性像を問われると、「優しい心で女神のような広い心を持った人です。そんな人に私もなりたいです」と照れ笑いを浮かべた。
あす21日から30日まで開催される“THE CAMEL, timeless”は、ブランドの象徴である“キャメル”をテーマにしたポップアップストア。「リュトドミラ」や「101801」などのアイコンコートをはじめ、オリンピアジャケットやテディベア素材を使用した製品やストールなど、限定のアイテムも販売する。会場では“キャメル”からインスピレーションを得た雄大な砂漠をイメージした空間が広がり、来場者を非日常の世界へと誘う。
【全身ショット】太ももチラリ…ニットパンツから美脚を披露した中村アン
中村は、ニットパンツから美脚をのぞかせ、ロングコートを羽織ったエレガントなオールブラックコーデで登場。髪をかきあげ、圧倒的なオーラを放ち、「すごい長いドレスのようなコートを（着ています）。キャメルがテーマですが、マックスマーラのブラックもきれいですので、おすすめです」とアピールした。
あす21日から30日まで開催される“THE CAMEL, timeless”は、ブランドの象徴である“キャメル”をテーマにしたポップアップストア。「リュトドミラ」や「101801」などのアイコンコートをはじめ、オリンピアジャケットやテディベア素材を使用した製品やストールなど、限定のアイテムも販売する。会場では“キャメル”からインスピレーションを得た雄大な砂漠をイメージした空間が広がり、来場者を非日常の世界へと誘う。