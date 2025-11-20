長崎市が検討していた宿泊税の引き上げについて、市の審議会は妥当との結論を鈴木市長に報告しました。

市は再来年の引き上げに向けて、市議会に条例改正案の提案を行う予定です。

20日、長崎市の鈴木市長に報告されたのは、観光のほか国際会議や見本市などМICE戦略の審議結果です。

中でも注目されるポイントは「宿泊税」。

宿泊税は おととし導入され、1人1泊の素泊まりの宿泊費に応じて100円～500円を徴収しています。

報告では、2027年4月から「5000円以上1万円未満」と「1万円以上2万円未満」の宿泊税について、100円～200円引き上げ、300円とする案を妥当としました。

「5000円未満」と「2万円以上」の宿泊税は据え置きます。

これにより2027年度の税収は、4億5000万円あまり増え、約8億4800万円になる見込みです。

宿泊税は現在、観光プロモーションなどに集中的に使われていますが、審議会は「目に見えるものに活用していくことを求めたい」としました。

（鈴木 長崎市長）

「見える形で、市民や事業者 そして観光客に還元し、わかりやすく発信していくことが重要だと考えている」

市は今後、公衆トイレなどの新設補助や、超低床式路面電車の導入補助などへの活用も検討しています。

宿泊税の引き上げに事業者は…。

（長崎市宿泊施設協議会 浜里 泰男 事務局長）

「基本的に、おそらく影響はない。値段が少し上がるというのは客に若干の負担はかかるものの、全体的に税収が増えた分で(多言語案内など）客へのいろんな案内ができるというのは、プラスに転じると思う」

報告を受け、市は来年の2月議会に条例改正案を提案する予定です。