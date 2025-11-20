²¦¾ÀïÄ©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°¡¡±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬±©À¸°ÊÍè¤ÎÁ´¾¡¡ª¤Î¤Ù10¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¾´ý¤ÎALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï¡ÊÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡ËÄ©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°¤Ï20Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¾´ý²ñ´Û¤ÇºÇ½ª°ìÀÆÂÐ¶É¤Î3¶É¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë2´üÏ¢Â³3²óÌÜ¤Î7ÈÖ¾¡ÉéÄ©Àï¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤¬Âç¶¶µ®Þ«¼·ÃÊ¡Ê33¡Ë¤ò²¼¤·¡¢6ÀïÁ´¾¡¤ÇÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°ÀïÁ´¾¡¼Ô¤ÏÂè72´ü¡Ê22Ç¯¡Ë¤Î±©À¸Á±¼£¶åÃÊ°ÊÍè¡¢¤Î¤Ù10¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡£¡Ö°ì¶É°ì¶É¡¢¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¾´ý¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ½ªÀ®ÀÓ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ê1¡Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡¡6¾¡¡áÄ©Àï
¡¡¡Ê2¡ËÀ¾ÅÄÂóÌéÏ»ÃÊ¡¡4¾¡2ÇÔ
¡¡¡Ê3¡Ë°ËÆ£¡¡¾¢2´§¡¡4¾¡2ÇÔ
¡¡¡Ê4¡Ë¶áÆ£À¿ÌéÈ¬ÃÊ¡¡3¾¡3ÇÔ¡á°Ê¾å»ÄÎ±
¡¡¡Ê5¡Ë¿û°æÎµÌéÈ¬ÃÊ¡¡2¾¡4ÇÔ
¡¡¡Ê6¡Ëº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡¡2¾¡4ÇÔ
¡¡¡Ê7¡ËÂç¶¶µ®Þ«¼·ÃÊ¡¡6ÇÔ¡á°Ê¾å´ÙÍî
¡¡»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿°ËÆ£¤Ï¡ÖÏ¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é°ì±þÀ¹¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¶áÆ£¤Ï¡ÖÆÉ¤ß¤ÎÀºÅÙ¤¬´Å¤¤¾´ý¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¿·¤·¤¤ºîÀï¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä6¶ÉÀï¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¡á6´§¡á¤È¤Î7ÈÖ¾¡ÉéÆüÄø¤â°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â·îÆü¤Ï26Ç¯¡£
¡¡Âè1¶É¡¡1·î11¡¢12Æü¡áÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¡¦³ÝÀî¾ëÆó¤Î´ÝÃã¼¼
¡¡Âè2¶É¡¡1·î24¡¢25Æü¡áµþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¦Éú¸«°ð²ÙÂç¼Ò
¡¡Âè3¶É¡¡2·î3¡¢4Æü¡áÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¡¦¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¥å¤È¤¤È
¡¡Âè4¶É¡¡2·î17¡¢18Æü¡áÏÂ²Î»³»Ô¡¦ÏÂ²Î»³¾ë¥Û¡¼¥ë
¡¡Âè5¶É¡¡3·î8¡¢9Æü¡áÆÊÌÚ¸©ÂçÅÄ¸¶»Ô¡¦¥Û¥Æ¥ë²Ö·î
¡¡Âè6¶É¡¡3·î18¡¢19Æü¡áÌ¾¸Å²°»Ô¡¦Ì¾¸Å²°¾´ýÂÐ¶É¾ì
¡¡Âè7¶É¡¡3·î25¡¢26Æü¡áÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¡¦´ØÀ¾¾´ý²ñ´Û