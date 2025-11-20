ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは２０日、公然わいせつ罪で略式起訴されていたＡぇ！ｇｒｏｕｐの草間リチャード敬太（２９）について、グループから脱退すると発表した。事務所は退所せず、今後はソロ活動を行っていく。

公式ＨＰに本人のコメントがアップされ「今回、事務所との話し合いの中、結論として『Ａぇ！ｇｒｏｕｐ』を脱退することにしました」と報告。続けて「応援してくださっているファンの皆様、信じて声を届けてくださっていたファンの皆様に悲しい思いをさせてしまい本当に申し訳ございません」と謝罪した。

また草間は、１年ほど前から心の病を患っていると公表。病名は明かしていないが「そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です」と説明した。そして「これからは自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています。心の病を治し、またどこかで皆様にお目にかかれるよう努力してまいります。これからも変わらずＡぇ！ｇｒｏｕｐを応援してくださいますようお願い申し上げます」とした。

草間は１０月４日午前５時４０分ごろ、新宿区新宿２丁目のビル１階エントランス付近で下半身を露出したとして逮捕。その後、在宅のまま捜査が進められて、１３日に東京区検が略式起訴。この日、東京簡易裁判所より罰金１０万円の略式命令が下った。