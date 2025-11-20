MUCCが、本日11月20日（木）よりライヴ映像専用プラットフォーム「MUCCLivelary（ムック ライブラリー）」を開始することが発表された。

「MUCCLivelary」は、ドワンゴが運営するMUCC公式のライヴ映像プラットフォーム。DVD・Blu-rayプレイヤーがなくても、PCやスマートフォンのブラウザから新旧のライヴ映像作品、生配信、メンバー出演のオリジナル番組、さらにファン同士で楽しむオンライン同時視聴会など多彩なコンテンツを楽しむことができる。現在は5本の過去ライヴ映像作品が視聴可能だが、今後コンテンツが続々追加されていく予定だ。

あわせて、11月25日（火）に行われる東京キネマ倶楽部公演のMUCCライヴ映像がこの「MUCCLivelary」でオンライン生中継されることも決定した。こちらは見逃し配信にも対応しているのでチェックしてほしい。

■MUCCライヴ映像専用プラットフォーム『MUCCLivelary（ムック ライブラリー）』

入会・詳細はこちらから https://sheeta.jp/mucclivelary/ 【料金】

月額プラン：1,169円 (税抜)

年額プラン：12,859円(税抜) ※月額より1ヶ月分お得 【視聴可能作品】

TOUR 202X 惡-The brightness WORLD is GONER（新木場COAST）

MUCC 25th Anniversary TOUR 「Timeless」〜カルマ・シャングリラ〜 (2023.11.11 なんばHatch)

MUCC 25th Anniversary TOUR「Timeless」〜志恩・球体〜 (2023.08.21 水戸市民会館)

MUCC 25th Anniversary TOUR「Timeless」〜鵬翼・極彩〜 (2023.05.06 日比谷野外大音楽堂)

MUCC 25th Anniversary TOUR「Timeless」〜是空・朽木の灯〜 (2022.12.14 KT Zepp Yokohama)

■『MUCC TOUR 2025「Love Together」東京キネマ倶楽部』MUCCLivelary独占生中継 2025年11月25日(火) MUCC TOUR 2025「Love Together」東京キネマ倶楽部公演の模様を生中継で配信決定。オンラインチケットを購入することで視聴可能です。

※配信はMUCC出演のみとなります。

【チケット料金】

・MUCCLivelary会員特別価格：3,300円(税込)

・一般価格：4,400円(税込) 【配信日時】2025年11月25日(火) 20:00配信開始予定

【見逃し配信】 見逃し配信準備完了次第〜12月9日（火） 23:59まで

■＜MUCC TOUR 2025「Love Together」＞ 11月02日(日) 愛知・名古屋ボトムライン

open17:15 / start18:00

ゲストバンド：摩天楼オペラ

11月03日(月) 愛知・名古屋ボトムライン

open17:15 / start18:00

ゲストバンド：RAZOR

11月24日(月) 東京キネマ倶楽部

open17:15 / start18:00

ゲストバンド：梟

11月25日(火) 東京キネマ倶楽部

open18:15 / start19:00

ゲストバンド：メリー

11月28日(金) 大阪STUDIO PARTITA

open18:15 / start19:00

ゲストバンド： XANVALA

11月29日(土) 大阪STUDIO PARTITA

open17:15 / start18:00

ゲストバンド： nurié

12月20日(土) 茨城・水戸ライトハウス

open17:15 / start18:00

ゲストバンド： MAMA.

12月21日(日) 茨城・水戸ライトハウス

open17:15 / start18:00

ゲストバンド： CHAQLA.

▼チケット

前売 8,500円(税込) ※入場時ドリンク代別途必要

※東京キネマ俱楽部公演：1Fスタンディング、2F指定席

※他会場：スタンディング

チケット一般発売：9月25日(木)12:00〜

■楽曲「Never Evergreen」先行配信

2025年11月19日(水) 配信開始

配信リンク：https://tjc.lnk.to/NeverEvergreen

■マキシシングル「Never Evergreen」

2025年12月10日(水)発売

【初回限定盤(CD＋DVD)】 初回限定盤 TKCA-75314 3,200円(税込)

▼DVD収録内容

1 Never Evergreen Music Video

2 Documentary of Never Evergreen 【通常盤(CD)】 通常盤 TKCA-75315 1,500円(税込)

▼CD収録曲 ※初回限定盤CD / 通常盤は同内容

1 Never Evergreen

2 夜風(よるかぜ)

3 茨-イバラ-

4 Never Evergreen (Original KARAOKE)

5 夜風(よるかぜ) (Original KARAOKE)

6 茨-イバラ- (Original KARAOKE)

【逹瑯モデルモバイルバッテリー付* | クラウン徳間ショップ限定盤 | CD(シングル通常盤)】

TKZA-10053 ￥8,800(税込)

【ミヤモデルモバイルバッテリー付* | クラウン徳間ショップ限定盤 | CD(シングル通常盤)】

TKZA-10054 ￥8,800(税込)

【YUKKEモデルモバイルバッテリー付* | クラウン徳間ショップ限定盤 | CD(シングル通常盤)】

TKZA-10055 ￥8,800(税込)

※メンバーデザインによるモバイルバッテリー＋CD(通常盤)

※MagSafe対応・PSE適合品・IC保護機能：過充電、過放電、過電流、過電圧、ショート防止付)

https://shop-crtk.com/search?tagGroupCode=TG00000255

■＜MUCC 「Never Evergreen」」発売記念インストアイベント＞

『📸MUCCと記念撮影会📸』 ▶10月31日(金)18:00〜 東京：エンタバアキバ

参加メンバー：逹瑯・ミヤ・YUKKE

▶11月27日(木)18:00〜 大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店

参加メンバー：YUKKE

▶12月06日(土)18:00〜 愛知・タワーレコード名古屋パルコ店

参加メンバー：ミヤ

▶12月10日(水)18:00〜 東京・西新宿(会場詳細後日発表)

参加メンバー：逹瑯・ミヤ ・YUKKE

▶12月19日(金)18:00〜 茨城・タワーレコード水戸オーパ店

参加メンバー：逹瑯

※11/27、12/6、12/19特典会参加レギュレーション

初回限定盤1枚：2ショット撮影会&ポストカードにサイン

通常盤1枚：2ショット撮影会

※10/31・12/10特典会参加レギュレーション

初回限定盤1枚：4ショット撮影会&ポストカードにサイン

通常盤1枚：4ショット撮影会

『🎄リミスタMUCCリスマス🎄』

▶12月25日(木)14:00〜 インターネットサイン会

参加メンバー：逹瑯・ミヤ・ YUKKE

詳細：https://www.tkma.co.jp/jpop_top/MUCC.html

（問）徳間ジャパンコミュニケーションズ MUCC係

info-hansokueigyo@tokuma-japan-c.co.jp

◾️その他ライブ情報

▼2025年

＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞

12月31日(水) ＠千葉・幕張メッセ国際展示場1〜11ホール / イベントホール

▼2026年

＜アルルカン Presents「束の世界-SONOSEKAI-2026」＞

3月01日(日) ＠東京・EX THEATER ROPPONGI

