¥É¥³¥â¤ÈWOWOW¤¬Äó·È¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¶¯²½
³ÚÅ·¤Ê¤É¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î¹¶Àª¤Ç¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò½ù¡¹¤Ëºï¤é¤ì¤Æ¡Ä
〝ÈóÄÌ¿®〟¶¯²½¤ÇµÒÎ¥¤ì¤Ï»ß¤Þ¤ë¤Î¤«――¡£
¡¡NTT¥É¥³¥â¤Ï±ÒÀ±ÊüÁ÷¤ÎWOWOW¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·¤¿¡£²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¶¦Æ±Ä´Ã£¡¦¶¦Æ±À©ºî¡¦Áê¸ßÄó¶¡¤Ç¶¨¶È¤¹¤ë¡£Äó·È¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥É¥³¥â¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥ì¥ß¥Î¡Ù¤ª¤è¤ÓWOWOW¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¿Í¸ý¸º¾¯¤ÇÄÌ¿®»ö¶È¤ÎÂç¤¤Ê¿¤Ó¤¬´üÂÔ¤·¤Ë¤¯¤¤Ãæ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÈóÄÌ¿®Ê¬Ìî¤ËÎÏ¤òÃí¤°¤Î¤Ï¡¢·ÈÂÓ³Æ¼Ò¶¦ÄÌ¤ÎÀïÎ¬¤À¡£
¡¡¥É¥³¥â¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë´ØÏ¢¤Î²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¤È¼«Éé¤¹¤ë°ìÊý¡¢WOWOW¤â¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¿ôÂ¿¤¯Äó¶¡¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¼ýÏ¿¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¥É¥³¥â¤Ï2026Ç¯2·î¤«¤é¡¢ÂçÍÆÎÌÄÌ¿®¥×¥é¥ó¡Ø¥É¥³¥âMAX¡Ù¤ÎÆÃÅµ¤Ë¥ì¥ß¥Î¤òÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ç¡¢ÄÌ¿®·ÀÌó¤Î¾åÀÑ¤ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»Ô¾ì¤ÏÊÆ¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤äÊÆ¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦¤Î¶¯¹ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¡¢¥É¥³¥â¼ÒÄ¹¤ÎÁ°ÅÄµÁ¹¸»á¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥ªー¥·¥ã¥ó²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¾¡µ¡¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹¤¬¡¢²áÅö¶¥Áè¤ÎÃæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
Á°ÅÄµÁ¹¸¡¦NTT¥É¥³¥â¼ÒÄ¹
¡¡±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë·ÈÂÓÄÌ¿®¤Î¥·¥§¥¢¤ÎÈ¿Å¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¸«ÄÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¡£1990Ç¯Âå¤Ë6³ä¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¥É¥³¥â¤Î·ÀÌó¿ô¥·¥§¥¢¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï30¡óÂæÁ°È¾¤Ç¿ä°Ü¡£¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëNTT¼ÒÄ¹¤ÎÅçÅÄÌÀ»á¤¬É¬Ã£ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë35¡ó¤ò²¼²ó¤ë¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤Ë³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬·ÀÌó¿ô¤Ç900Ëü²óÀþ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î¹¶Àª¤Ç¥É¥³¥â¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò½ù¡¹¤Ëºï¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢2023Ç¯¤´¤í¤«¤é¡¢ÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤Ë¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ëÌäÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£´ðÃÏ¶ÉÁýÀß¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤â¡Ö¿Í¤ÎÂ¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¤´ÉÔÊØ¤Ï²ò¾Ã¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡×¡ÊÁ°ÅÄ»á¡Ë¤À¡£
¡¡¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÀßÈ÷Åê»ñ¤È¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³«Âó¤òÆ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¿Ê¤á¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡£¥É¥³¥â¤ÎÆñÏ©¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¡£
