TVアニメ『カヤちゃんはコワくない』OP主題歌にヰ世界情緒、ED主題歌に朔雀 & 導凰が抜擢
2026年1月よりテレ東系列、AT-X、WOWOWにて放送開始されるTVアニメ『カヤちゃんはコワくない』の楽曲タイアップが発表され、オープニング主題歌をヰ世界情緒が、エンディング主題歌を朔雀と導凰が担当することが明らかになった。
今作アニメは新潮社のWEBマンガサイト「くらげバンチ」にて連載中の百合太郎によるコミック作品をアニメ化したもの。主人公にして“最恐幼稚園児”のカヤちゃんによるホラーアクションが見どころの作品となっている。
オープニング主題歌をつとめるのはヰ世界情緒の新曲「まぼろしの行方」。気鋭のコンポーザー・Airaが作詞・作曲・編曲を手がけ、ヰ世界情緒の持つ繊細な感情表現をこれまでの楽曲とは異なるアプローチによって新たな側面から引き出した一曲となっている。
また、エンディング主題歌はバーチャル・シンガー / ラッパーの朔雀と導凰が共演した新曲「Playmour feat. カヤちゃん」。本作の主人公・カヤちゃん（CV.橘 杏咲）をフィーチャリングし、音楽プロデューサー・bizとZERAによる楽曲提供のもと、ゴシックで美しく妖艶な雰囲気を纏いながらも、ホラー・ミュージックの要素を昇華したトラップに仕上がった。
なお、本日公開されたTVアニメ『カヤちゃんはコワくない』のPVにて楽曲の一部が視聴できる。
◆ ◆ ◆
■ヰ世界情緒（オープニング主題歌担当）コメント
TVアニメ『カヤちゃんはコワくない』の主題歌を歌わせていただきます、ヰ世界情緒です。
「まぼろしの行方」は、無垢な心のあり方を示しているような楽曲で、理解することが難しかったとしても、寄り添い合うことは出来る。そんな、カヤちゃん達の周りにあるような、繊細で優しい眼差しに寄り添うように歌わせていただきました。
お互いに手を取り合い進んでいく、わたし達が持ち合わせている“人の強さ”を表現出来ていたら嬉しいです。ぜひ迫力溢れるサウンドや歌詞にも注目しながら、アニメと一緒にこの楽曲を楽しんでいただけたら嬉しいです！
◆ ◆ ◆
■朔雀 - SAKED（エンディング主題歌担当）コメント
テーマを導凰ちゃんとカヤちゃんと一緒に歌わせていただきます、ふゅーちゃーでぽっぷでこずみっくなバーチャル・シンガー / ラッパーの朔雀（さく）です。ミステリアスな雰囲気と年相応の幼さがあるカヤちゃんから目が離せません！そんなカヤちゃんと導凰ちゃんと一緒にホラーでディープな雰囲気で歌わせていただきました。ぜひストーリーと一緒に楽しんでください！
■導凰 - TAO （エンディング主題歌担当）コメント
朔雀ちゃんとEDテーマを担当させていただきました、バーチャル・シンガー / ラッパーの導凰（たお）です。ホラー作品が大好きなので『カヤちゃんはコワくない』に携わることができてとっても嬉 しいです。可愛くて優しくて強い、そしてミステリアスな最強霊能幼稚園児のカヤちゃんの活躍を楽しみにしています。朔雀と導凰、そしてカヤちゃんの声と一緒に、怪異とのホラーアクションをぜひ お楽しみください。
◆ ◆ ◆
■OP情報
・楽曲タイトル：まぼろしの行方
・アーティスト：ヰ世界情緒
・作詞・作曲・編曲：Aira
■ED情報
・楽曲タイトル： Playmour feat. カヤちゃん
・アーティスト：朔雀 & 導凰
・作詞・作曲・編曲：biz・ZERA
■TVアニメ『カヤちゃんはコワくない』
■放送情報
・テレ東系６局ネット、AT-X、WOWOW
└2026年1月11日(日)17:30〜放送開始
・テレ東、テレビ大阪、テレビ愛知、
テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
└2026年1月11日(日)より 毎週(日)17:30〜放送開始
・AT-X
└1月11日(日)より 毎週(日)21:00〜 放送開始
【リピート放送】
毎週(水)28:30〜／毎週(日)6:00〜
・WOWOW
1月13日(火)より毎週(火)24:00〜24:30
（全話無料放送）
※放送・配信日時は変更となる場合がございます。
■イントロダクション
花麦幼稚園に通うカヤちゃんは、とっても強い霊能力の持ち主。人知れず友達や家族に忍び寄る『お ばけ』をボコスカとやっつけているものの、その言動を理解されず、問題児扱いされている。しかし、 担任のチエ先生がその秘密を知ったことから、カヤちゃんの幼稚園ライフに変化が訪れ始めるのだっ た――。次々と現れる不気味で凶悪な怪異たちに、今日もカヤちゃんのパンチが炸裂する！
■書籍情報
【原作コミック】
『カヤちゃんはコワくない』 くらげバンチにて好評連載中
・著者：百合太郎
・出版社：新潮社
・レーベル名：BUNCH COMICS
くらげバンチ公式サイト：https://kuragebunch.com/
「カヤちゃんはコワくない」連載ページ：https://kuragebunch.com/episode/3269754496843977538
■スタッフ・キャスト情報
＜キャスト＞
カヤちゃん：橘杏咲
チエ先生：内田真礼
ナム：梶裕貴
モブオ：落合福嗣
アキラ先生：田所あずさ チヒロ先生：井澤詩織
カヤパパ：森川智之
カヤママ：能登麻美子
ナナ：戸松遥
ムツ：榊原良子
＜スタッフ＞
原作：百合太郎
『カヤちゃんはコワくない』（新潮社「くらげバンチ」連載）
監督：博史池畠
シリーズ構成：村越 繁
キャラクターデザイン：山田太郎 森口弘之
美術設定・美術監督：佐藤 歩
色彩設計：歌川 律子
撮影監督：吉澤 菜月
編集：定松 剛
音響監督：長崎行男
音響効果：倉橋裕宗
音楽：KOHTA YAMAMOTO 成田旬
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーション制作：イーストフィッシュスタジオ
＜音楽＞
OP主題歌： ヰ世界情緒「まぼろしの行方」
ED主題歌： ♪朔雀 & 導凰「Playmour feat. カヤちゃん」
■「カヤちゃんはコワくない」公式サイト https://kayachan.com
■「カヤちゃんはコワくない」公式X https://x.com/kayakowa