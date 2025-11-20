2026年1月よりテレ東系列、AT-X、WOWOWにて放送開始されるTVアニメ『カヤちゃんはコワくない』の楽曲タイアップが発表され、オープニング主題歌をヰ世界情緒が、エンディング主題歌を朔雀と導凰が担当することが明らかになった。

今作アニメは新潮社のWEBマンガサイト「くらげバンチ」にて連載中の百合太郎によるコミック作品をアニメ化したもの。主人公にして“最恐幼稚園児”のカヤちゃんによるホラーアクションが見どころの作品となっている。

▲ヰ世界情緒

オープニング主題歌をつとめるのはヰ世界情緒の新曲「まぼろしの行方」。気鋭のコンポーザー・Airaが作詞・作曲・編曲を手がけ、ヰ世界情緒の持つ繊細な感情表現をこれまでの楽曲とは異なるアプローチによって新たな側面から引き出した一曲となっている。

▲朔雀

▲導凰

また、エンディング主題歌はバーチャル・シンガー / ラッパーの朔雀と導凰が共演した新曲「Playmour feat. カヤちゃん」。本作の主人公・カヤちゃん（CV.橘 杏咲）をフィーチャリングし、音楽プロデューサー・bizとZERAによる楽曲提供のもと、ゴシックで美しく妖艶な雰囲気を纏いながらも、ホラー・ミュージックの要素を昇華したトラップに仕上がった。

なお、本日公開されたTVアニメ『カヤちゃんはコワくない』のPVにて楽曲の一部が視聴できる。

◆ ◆ ◆

■ヰ世界情緒（オープニング主題歌担当）コメント

TVアニメ『カヤちゃんはコワくない』の主題歌を歌わせていただきます、ヰ世界情緒です。

「まぼろしの行方」は、無垢な心のあり方を示しているような楽曲で、理解することが難しかったとしても、寄り添い合うことは出来る。そんな、カヤちゃん達の周りにあるような、繊細で優しい眼差しに寄り添うように歌わせていただきました。

お互いに手を取り合い進んでいく、わたし達が持ち合わせている“人の強さ”を表現出来ていたら嬉しいです。ぜひ迫力溢れるサウンドや歌詞にも注目しながら、アニメと一緒にこの楽曲を楽しんでいただけたら嬉しいです！

◆ ◆ ◆

■朔雀 - SAKED（エンディング主題歌担当）コメント

テーマを導凰ちゃんとカヤちゃんと一緒に歌わせていただきます、ふゅーちゃーでぽっぷでこずみっくなバーチャル・シンガー / ラッパーの朔雀（さく）です。ミステリアスな雰囲気と年相応の幼さがあるカヤちゃんから目が離せません！そんなカヤちゃんと導凰ちゃんと一緒にホラーでディープな雰囲気で歌わせていただきました。ぜひストーリーと一緒に楽しんでください！

■導凰 - TAO （エンディング主題歌担当）コメント

朔雀ちゃんとEDテーマを担当させていただきました、バーチャル・シンガー / ラッパーの導凰（たお）です。ホラー作品が大好きなので『カヤちゃんはコワくない』に携わることができてとっても嬉 しいです。可愛くて優しくて強い、そしてミステリアスな最強霊能幼稚園児のカヤちゃんの活躍を楽しみにしています。朔雀と導凰、そしてカヤちゃんの声と一緒に、怪異とのホラーアクションをぜひ お楽しみください。

◆ ◆ ◆

■OP情報

・楽曲タイトル：まぼろしの行方

・アーティスト：ヰ世界情緒

・作詞・作曲・編曲：Aira

■ED情報

・楽曲タイトル： Playmour feat. カヤちゃん

・アーティスト：朔雀 & 導凰

・作詞・作曲・編曲：biz・ZERA