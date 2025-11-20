◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１１月２０日、京都競馬場

延べ１３頭目の挑戦で、外国調教馬の初勝利を意識させるには十分なパフォーマンスだった。ドックランズは朝日を浴びながら京都競馬場の芝コースに登場し、６ハロンからの最終追い切り。最初の１ハロンをゆったり入り、残り５ハロンからペースアップ。外回りのコーナーを勢いに乗って周回し、最後の直線では内側を空けて真一文字駆け抜けた。最後まで楽な手応えでもスピード感にあふれていた。

騎乗したヴォキンズ厩務員は「（Ｇ１初勝利だった）６月のアスコット（クイーンアンＳ）の時と、同じくらい調子良く仕上がっている」と状態の良さをアピール。Ｈユースタス調教師も「とてもハッピーな気持ち。リラックスして走っていた。我々は最高の馬を手に入れた。外国馬でベストの結果を残したい」と興奮を隠せなかった。

直線競馬が得意で５戦１勝と実績に乏しい右回りだが、この日は非常にスムーズで陣営に不安はない。時計の速い日本の馬場にも、トレーナーは「様々な競馬場を経験して馬場の硬いドーヴィル（ジャックルマロワ賞４着）などでも、いいレースをしている。心配ない」と対応は可能とみている。

地元の英国から始まりフランス、豪州、香港に続く５か国・地域目の出走。国際的に最高レベルの舞台を求め、オーナーの希望で日本参戦が実現した。あとは１日のビクトリアダービーデー（豪州・フレミントン競馬場）でＧ１・２勝を含む４連勝など、豪州の名手マーク・ザーラ騎手に託すだけ。指揮官は「クイーンアンＳも彼が乗って勝った。ナンバー１ジョッキーが乗ってくれる。心強い」と自信満々。結果を出せば暮れの香港遠征プランも。今回の来日を、世界制圧への一歩とする準備はできた。（内尾 篤嗣）