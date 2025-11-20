酒田南高校の野球部員が別の部員に暴力を振るっている動画がSNSに投稿された問題で、学校は問題の調査結果をまとめた報告書を11月12日付けで県高等学校野球連盟に提出したことがわかりました。今後、上部団体が処分を検討する見通しです。



この問題は10月7日、SNSに野球部員が別の部員に暴力を振るっている動画合わせて4本が、アップロードされたものです。

動画の内容は部員が何人もいる“衆人環視”の部屋の中で1人の部員が目の前に座っていた別の部員を思い切り蹴り飛ばす瞬間やカーテンのようなものがかかっている暗い部屋の壁際で1人の部員が別の部員を蹴り上げるなどいじめが疑われる様子が映っていました。

動画の中には、男子部員を裸で連れ回す様子などもありました。

学校は動画投稿の発覚後、部員からの聞き取り調査などを続けていましたが、ひと月余りが経過した11月12日付けで県高野連に対し今回の問題の経緯など調査結果をまとめた報告書を提出したということです。

YBCの取材に対し、学校は被害生徒や加害生徒への対応などについて「個人の特定につながる」として回答していません。

また、報告書の内容についても明らかにしていません。野球部は問題発覚後、自主トレーニングのみの活動でしたが、来週にはグラウンドを使った全体練習を再開する見込みだということです。部員の指導に当たった監督・コーチなどのスタッフについては処分は行わず、継続して指導にあたるとしています。

一方、酒田南高から報告書の提出を受けた県高野連は、日本高野連に報告書を送りさらに上部団体の「日本学生野球協会」が処分を検討する見通しです。

