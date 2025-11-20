目白のパティスリーでスイーツ好き女優が「衝撃的なおいしさ」と豪語するおとなのデセール

スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。大野さん登場回、第29回目の今回は、東京・目白の洋菓子店の逸品をレコメンド。かなりおとなのデセールです。

お菓子好きが高確率で挙げる名店

お菓子好きに、東京でおすすめの洋菓子店を尋ねたら必ずといっていいほど、名前の出るお店があります。

「『エーグル ドゥース』知ってる？」

今年に入ってからも、何度この言葉を聞いたことでしょう。よし、久しぶりに行ってみよう！ ということで、JR目白駅で下車しました。

駅から目白通り沿いを少し歩くと、深い紫を帯びた外観が目に飛び込んできます。まるでヨーロッパの小さな街角にある老舗洋菓子店を思わせるパティスリーのようで、クラシカルな建物は、ひと際存在感を放っています。

『エーグル ドゥース』

木製の扉を開けると、柔らかな照明に包まれた空間が広がり、ショーケースの中ではケーキや焼菓子が、宝石のように整然と並んで輝いています。

このお店を率いるのは、寺井則彦シェフ。

フランスやベルギーで修業を積み、『オテル・ド・ミクニ』でシェフ・パティシエを務めた実力派です。2004年にこの店を構え、以来、“甘さと酸味の調和”を大切にしたお菓子づくりで、多くのファンを魅了してきました。

見た目の華やかさだけでなく、香りや食感、余韻までを計算し尽くしたお菓子には、どれも静かな説得力があります。美しいショーケースを前に、胸が高まります。

「さあ、今日はどのケーキにしよう！」

定番の「シャンティフレーズ（苺のショートケーキ）」が人気ですが、今回は私の大好きな「カスレット」をご紹介したいと思います。

「カスレット」（650円）

器のように焼き上げられたシュー生地の中に、ラム酒でフランベしたバナナと、とろりとなめらかなラム酒入りのカスタードクリームが詰められています。

表面はキャラメリゼされていて、スプーンを入れるとパリッと小さな音を立て、香ばしさとともに濃密な香りが立ちのぼります。

口に入れた瞬間、ラム酒がふわりと香ります。続いてバナナとラム酒の濃厚な甘みが広がり、そこになめらかなカスタードが重なります。

まさに大人のためのデセールです。ラム酒の濃厚な香りがすべてを華やかに格調高くまとめていて、一度食べたら忘れられない、衝撃的なおいしさです。

もうひとつ、私の好きな焼菓子も。

「マドレーヌ・ケベコワーズ（メープルシロップのマドレーヌ）」です。メープルシロップを贅沢に使った生地はしっとりとしていて、ひと口ごとにやさしい甘さが広がります。外側に振られた真っ白な粉糖をアクセントにメープルの香りがバターのコクと溶け合い、心まで穏やかに癒してくれます。

「マドレーヌ・ケベコワーズ」（330円）

人気店なので、事前に予約しておくと並ばずにご購入いただけますよ！

みなさんもぜひ買ってみてください！

加恋ちゃん、コーヒー好きの方から必ず名前のあがる絶品コーヒーのお店をぜひ教えてください！

■『エーグル ドゥース』

［住所］東京都新宿区下落合3-22-13

［電話番号］03-5988-0330

［営業時間］11時〜17時

［休み］月・火（祝日は営業、水休） ※Instagramで確認を

https://www.instagram.com/patisserie_aigredouce/

［交通］JR山手線目白駅から徒歩約10分

●大野いと（おおのいと）／1995年7月2日生まれ、福岡県出身。2011年に映画『高校デビュー』で女優デビュー。『あまちゃん』をはじめ、映画、ドラマ、舞台で活躍。毎週木曜12時〜放送中のドラマ『山田全自動の福岡暮らし』（テレビ東京系）に出演中。

【画像】スイーツ好き女優が絶賛するおとなのデセール（4枚）