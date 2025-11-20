東京・新宿2丁目で下半身を露出したとして10月4日に逮捕され、活動を休止しているAぇ！groupの草間リチャード敬太（29）がグループを脱退すると20日、所属する「STARTO ENTERTAINMENT」が発表した。

草間は1年ほど前から「心の病」を患っていたことを公表。脱退について「このまま自分がいることで皆の足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です」とした。退所はせず、今後もSTARTO社の契約タレントとして活動していく。当面の間は療養に専念する。

草間は10月4日午前5時40分ごろ、新宿区新宿2丁目のビル1階エントランス付近で下半身を露出したとして、警視庁四谷署に逮捕。その後東京地検は勾留請求をせず、在宅のまま捜査が進められた。東京区検は今月13日に略式起訴した。

草間の脱退を受け、SNSにはファンの悲痛な声が並んだ。「リチャ脱退…リチャとメンバーからのメッセージ読んで涙出てきた」「何ヶ月、何年かかってでもリチャくんはAぇにいて欲しかった。Aぇは4人で活動してても5人グループだって思いたかった」「どうかしっかりと、人生を立て直してくれることを願ってる」「頭の整理がつかない……」などのコメントが書き込まれていた。

また、草間が所属事務所を退所しないことについては「でも事務所側がリチャくんを事務所に残したままサポートしていくって言ってくれてることには救われてる」などの意見が寄せられていた。