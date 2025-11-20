タレントの渡辺満里奈（55）が20日、TOKYO FM「Blue Ocean」に出演。夫でお笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤（57）との会話について話した。

この日はパーソナリティーの住吉美紀アナウンサーが夏休みのため、代役として渡辺が出演した。番組のメッセージテーマは「夫婦の会話、みなさんどうですか？」。

リスナーから寄せられた「夫婦の会話ですが夫は絶対に仕事の話、愚痴などを話しません。私は逆です、あったことを毎日話しています。まぁそれが聞きたくないか聞きたいのかは分かりません。ただきちんと返事をくれます」というメッセージが紹介され、渡辺は「ちゃんと返事をしてくれるっていうのがポイントじゃないですか？男性って仕事の愚痴とかそういうのをなかなか家庭では話しづらいのかと思いますけど、ちゃんと話を聞いて返事をしてくれる素敵な夫さんだと思います」とコメント。

さらに、「私も夫と結婚したときに夫が“言わないでも分かるでしょはナシ”だよねって凄く言っていました。“ちゃんと思っていることを話してくれ、俺は分からないから”って言われて、それでなるほどそうだよねっていうことでちゃんと会話をするっていうことを意識するようになりましたかね」と夫との会話で気付きがあったことを明かした。