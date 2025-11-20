NHK『Venue101』に石川晟也、&TEAM、乃木坂46、MAZZELが登場 久保史緒里はラスト出演に
22日午後11時よりNHK総合で生放送される音楽番組『Venue101』に、石川晟也（霜降り明星・せいや）、&TEAM、乃木坂46、MAZZELの4組が出演。ライブパフォーマンスとともに、それぞれの背景に迫るトークが展開される。
番組では、霜降り明星・せいやが、本名の石川晟也名義で歌手デビューした楽曲「オカンのLINE」を自身で作詞したきっかけや、アーティストとしてのこだわりについて、MCの濱家隆一らが掘り下げる。これまで投稿したカバー歌唱動画は累計2000万回以上再生されるなど話題となっており、注目の初パフォーマンスが披露される。
9人組グローバルグループ・&TEAMは、日本発アーティストとして史上初となる“日韓ミリオン”を達成したエピソードを語る。4月に発表したシングル「Go in Blind（月狼）」が日本でミリオンを記録し、韓国デビューアルバムもミリオンを突破。紅白初出場も決定するなど、飛躍を遂げる&TEAMは、韓国デビュー作のタイトル曲「Back to Life」を披露する。
乃木坂46は、グループを卒業する久保史緒里をフィーチャーしたスペシャル企画を実施。久保が“最も尊敬する先輩”生田絵梨花とともに、思い出のレッスン室を訪れるロケを敢行する。同スタジオは選抜発表やリハーサルなど、歴代のメンバーの記憶が詰まった特別な場所であり、2人の対話が卒業直前の心境を伝える。スタジオでは、久保が参加する最後のシングル「ビリヤニ」を、番組初出演の6期生とともに披露。テレビ音楽番組へのラスト出演となる久保の姿が映し出される。
2022年11月22日にデビューを発表し、ちょうど3年となるボーイズグループ・MAZZELは、ミディアムバラード「Only You」を披露。同曲はメンバー・NAOYAがW主演を務めるドラマの主題歌で、恋愛の不安や切なさを表現した1曲。『Venue101』には2023年4月以来の出演で、成長を遂げた8人が生放送で再びパフォーマンスを届ける。
番組はMCの濱家隆一と生田絵梨花の進行で、臨場感あふれるトークとパフォーマンスを生放送ならではの空気感で届ける。また、NHK ONEでの同時配信や1週間の見逃し配信、番組公式SNSによる関連コンテンツも展開される予定となっている。
■放送予定
11月22日（土） 後11：00〜後11：30 ＜NHK総合（生放送）＞
※NHK ONEにて同時配信・1週間見逃し配信あり
【出演アーティスト】
石川晟也「オカンのLINE」
&TEAM「Back to Life」
乃木坂46「ビリヤニ」
MAZZEL「Only You」
