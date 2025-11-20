マックスマーラ『ポップアップストア“THE CAMEL, timeless” 』プレビューに登場した本田翼 （C）ORICON NewS inc.

　モデル・俳優の本田翼が20日、東京・OMOTESANDO CROSSING PARKで開催されたマックスマーラ『ポップアップストア“THE CAMEL, timeless”』プレビューに出席した。

【全身ショット】流石です！ミニ丈スカートで登場した本田翼

　本田は、ミニスカートにオリンピアジャケットを合わせたオールキャメルのスタイリングで登場。「特別感があふれたすてきなコーデとなっています」と語り、屋外でのイベントとなったが、寒さも吹き飛ばす笑顔でハッピーオーラを振りまいた。

　同ブランドにちなみ、エレガントな女性を問われると「歩き方が美しい人にエレガントさを感じます」とコメント。「私は頑張っています」と小さくガッツポーズを見せた。

　あす21日から30日まで開催される“THE CAMEL, timeless”は、ブランドの象徴である“キャメル”をテーマにしたポップアップストア。「リュトドミラ」や「101801」などのアイコンコートをはじめ、オリンピアジャケットやテディベア素材を使用した製品やストールなど、限定のアイテムも販売する。会場では“キャメル”からインスピレーションを得た雄大な砂漠をイメージした空間が広がり、来場者を非日常の世界へと誘う。

　一足さきに訪れた本田は「マックスマーラの世界を五感で感じることができるすてきな空間です。すごろくがあったりして、とても楽しめそうです！」とアピールした。