本田翼、ミニ丈スカートで美脚披露「歩き方が美しい人にエレガントさを感じます」 寒さ吹き飛ばす“満開笑顔”も
モデル・俳優の本田翼が20日、東京・OMOTESANDO CROSSING PARKで開催されたマックスマーラ『ポップアップストア“THE CAMEL, timeless”』プレビューに出席した。
【全身ショット】流石です！ミニ丈スカートで登場した本田翼
本田は、ミニスカートにオリンピアジャケットを合わせたオールキャメルのスタイリングで登場。「特別感があふれたすてきなコーデとなっています」と語り、屋外でのイベントとなったが、寒さも吹き飛ばす笑顔でハッピーオーラを振りまいた。
同ブランドにちなみ、エレガントな女性を問われると「歩き方が美しい人にエレガントさを感じます」とコメント。「私は頑張っています」と小さくガッツポーズを見せた。
あす21日から30日まで開催される“THE CAMEL, timeless”は、ブランドの象徴である“キャメル”をテーマにしたポップアップストア。「リュトドミラ」や「101801」などのアイコンコートをはじめ、オリンピアジャケットやテディベア素材を使用した製品やストールなど、限定のアイテムも販売する。会場では“キャメル”からインスピレーションを得た雄大な砂漠をイメージした空間が広がり、来場者を非日常の世界へと誘う。
一足さきに訪れた本田は「マックスマーラの世界を五感で感じることができるすてきな空間です。すごろくがあったりして、とても楽しめそうです！」とアピールした。
