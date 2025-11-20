山形県内で連日、クマの出没が相次いでいます。尾花沢市では19日夕方、70代の女性がクマに襲われ、顔や腕にけがをしたほか、寒河江市で20日、緊急銃猟によってクマ2頭が駆除されました。



雪の上にはっきりと残るクマの足跡。19日午後5時10分ごろ、尾花沢市北郷の畑で、77歳の女性がクマに襲われ、家族が110番通報しました。警察や消防などによりますと、女性は顔や右腕・右足を引っかかれるなどして深い傷を負い、病院に搬送されました。意識はあり、命に別条はないということです。

当時、女性は自宅に隣接する畑に1人でいて、カキの木から雪とともに落ちてきたクマに襲われました。クマの体長はおよそ1メートルで、その後の行方はわかっていません。





けがをした女性の夫「クマからやられたと家に入ってきた。顔を少しと腕と太ももあたりがやられたと言っていた。クマがカキの木から下りてきたと言っていた」猟友会のメンバー「子グマと一緒だったのは間違いない。足跡から。また現れる可能性は高い。まだカキがいっぱいなっているので」尾花沢市と警察では現場周辺をパトロールし、市民に外出を控えるよう呼びかけています。ことし県内で発生したクマによる人的被害は13件目です。一方、寒河江市では…。記者リポート「緊急銃猟が行われた現場です。近くにはクマによって折られたとみられる枝が残されていて、被害の大きさを物語っています」20日午前6時50分ごろ、寒河江市白岩で、箱わなにクマ1頭がかかっているのを猟友会のメンバーが発見しました。寒河江市などによりますと、わなにかかっていたのは体長およそ90センチの子グマでその後、近くの畑で体長およそ140センチの親グマとみられるクマ1頭が目撃されました。現場の200メートルほど南には白岩小学校があり、周辺は住宅地となっていることから、寒河江市では緊急銃猟を判断し、午前9時前に地元の猟友会が2頭とも駆除しました。近くの人「一安心です。人家のすぐ近くに出没したので。毎年のように近くでクマが出没するので怖いですね。そろそろ冬眠してもらわないと困る」現場の畑では3週間ほど前からカキの食害が発生していて、市はクマによる被害とみて箱わなを設置していました。また、周辺では4日前にも親子とみられるクマ2頭が目撃されていました。緊急銃猟で駆除されたのは今回で6件目です。