ローラ、上品な大胆肌見せスタイルを披露 茶道・華道で“エレガント”へ「動きが上品になってきた」
モデル・ローラが20日、東京・OMOTESANDO CROSSING PARKで開催されたマックスマーラ『ポップアップストア“THE CAMEL, timeless”』プレビューに出席した。
【全身ショット】セクシーすぎます…！ミニ丈のニットパンツで登場したローラ
ローラは、ミニ丈のニットパンツと胸元が大きく開いたニットトップスにテディベアコートを羽織って登場。大胆ながらも上品さを兼ね備えた肌見せファッションを披露し、会場の視線を一身に集めた。「ニットにキラキラキラっとしたポイントが入ってきて、寒い冬でも温かさに包まれるファッションです」とお茶目な笑顔で紹介し、「あすは行きたかったコーヒー屋さんに4時間ぐらいかけて行くんだけど、こういう感じで長いドライブしてあたたかい飲み物を飲みに行きたい！」と声を弾ませた。
また、同ブランドにちなみ、エレガントな女性像を問われると、「どんな感じかな？エレガントに振りまきたいと思いますが、最近は茶道・華道にはまっていて。日本の伝統的なおけいこをしていると、動きが上品になってきた感じがしていて、それが楽しいし、エレガントに近づいているなと感じます」と笑顔を見せた。
あす21日から30日まで開催される“THE CAMEL, timeless”は、ブランドの象徴である“キャメル”をテーマにしたポップアップストア。「リュトドミラ」や「101801」などのアイコンコートをはじめ、オリンピアジャケットやテディベア素材を使用した製品やストールなど、限定のアイテムも販売する。会場では“キャメル”からインスピレーションを得た雄大な砂漠をイメージした空間が広がり、来場者を非日常の世界へと誘う。
【全身ショット】セクシーすぎます…！ミニ丈のニットパンツで登場したローラ
ローラは、ミニ丈のニットパンツと胸元が大きく開いたニットトップスにテディベアコートを羽織って登場。大胆ながらも上品さを兼ね備えた肌見せファッションを披露し、会場の視線を一身に集めた。「ニットにキラキラキラっとしたポイントが入ってきて、寒い冬でも温かさに包まれるファッションです」とお茶目な笑顔で紹介し、「あすは行きたかったコーヒー屋さんに4時間ぐらいかけて行くんだけど、こういう感じで長いドライブしてあたたかい飲み物を飲みに行きたい！」と声を弾ませた。
あす21日から30日まで開催される“THE CAMEL, timeless”は、ブランドの象徴である“キャメル”をテーマにしたポップアップストア。「リュトドミラ」や「101801」などのアイコンコートをはじめ、オリンピアジャケットやテディベア素材を使用した製品やストールなど、限定のアイテムも販売する。会場では“キャメル”からインスピレーションを得た雄大な砂漠をイメージした空間が広がり、来場者を非日常の世界へと誘う。