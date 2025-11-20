滝沢眞規子、エレガントなたたずまいで魅了 憧れの女性像語る「品がある自分になりたい」
モデル・滝沢眞規子が20日、東京・OMOTESANDO CROSSING PARKで開催されたマックスマーラ『ポップアップストア“THE CAMEL, timeless”』プレビューに出席した。
【全身ショット】オーラすごい！ハット×ロングコートで登場した滝沢眞規子
滝沢は、ロングコートにハットを合わせたエレガントな装いで登場。同ブランド名にちなみ、エレガントな女性像を問われると、「いつの時代も変わらない芯のある女性に憧れるのですが、今の時代は、しなやかさがある女性が芯のある女性だと思います」と語った。「しなやかにいろんなことに対応でき、品がある自分になりたいです」と力を込め、自身の理想像を明かした。
あす21日から30日まで開催される“THE CAMEL, timeless”は、ブランドの象徴である“キャメル”をテーマにしたポップアップストア。「リュトドミラ」や「101801」などのアイコンコートをはじめ、オリンピアジャケットやテディベア素材を使用した製品やストールなど、限定のアイテムも販売する。会場では“キャメル”からインスピレーションを得た雄大な砂漠をイメージした空間が広がり、来場者を非日常の世界へと誘う。
