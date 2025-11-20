ÂçÀ¯°¼¡¢´Å¤á¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê»Ñ¤ÇÌ¥Î»¡¡Ìµ¼Ùµ¤¤Ê°ìÌÌ¤â¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ç²¹¤«¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀ¯°¼¤¬20Æü¡¢Åìµþ¡¦OMOTESANDO CROSSING PARK¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þ¡¼¥é¡Ø¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÈTHE CAMEL, timeless¡É¡Ù¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¯¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥É¥ì¥¹¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¡¢´Å¤á¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¥³¡¼¥È¤ò¼çÌò¤Ë¥ï¥ó¥«¥é¡¼¥³¡¼¥Ç¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤¬²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê½÷ÀÁü¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÂçÀ¯¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³ÂÎ¤ÊÊý¤â¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤Ã¤È¤ê¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥á¥ë¤Î¥³¡¼¥È¤òÃå¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç²¹¤«¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤¢¤¹21Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÈTHE CAMEL, timeless¡É¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡È¥¥ã¥á¥ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡£¡Ö¥ê¥å¥È¥É¥ß¥é¡×¤ä¡Ö101801¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥³¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤ä¥¹¥È¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¸ÂÄê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡È¥¥ã¥á¥ë¡É¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿ÍºÂç¤Êº½Çù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤òÈóÆü¾ï¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£
