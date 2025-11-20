アクションローグライトシューター『NeverAwake FLASHBACK』の無料体験版が11月19日からSteamストアページで配信を開始した。また新キービジュアルとゲームプレイを紹介する新PVも公開した。

『NeverAwake FLASHBACK』PV【2025年12月10日発売！】：

https://youtu.be/0pCxpZCRaKI



Steam：NeverAwake FLASHBACK：



本作は、2022年の「BitSummit X-Roads」でもっとも優秀な作品に贈られる“VERMILION GATE AWARD/朱色賞”を受賞した「NeverAwake」の後日譚となる。前作で無事悪夢から目を覚ましたものの、再び悪夢にうなされるようになった少女レム。原因を探り、悪夢から脱出する物語が展開する。

本作ではステージがシャッフルされるローグライトな悪夢の世界を探索。新たな相棒「ガベちゃん」と共に、武器やアクセサリを組み合わせて戦いへ挑む。ステージ開始前にアイテムを選択し、80を超えるステージと数十体にも及ぶボスが登場。手書きグラフィックスによる独特の世界観とスピード感のあるゲームプレイが特徴だ。

なお本作は11月22日から23日に中国・上海で開催される「WePlay Expo 2025」に出展される。ブース番号はC28-6で、特別仕様の試遊台も用意される予定だ。

前作「NeverAwake」は悪夢をテーマにしたアクションシューターで、360度ショットとカスタマイズが評価された。Steam、Nintendo Switch、PlayStation4、Xboxで配信中で、パッケージ版も好評発売中だ。

Steam：NeverAwake（前作）：



製品概要

タイトル：NeverAwake FLASHBACK

開発元：Neotro Inc.

ジャンル：アクションローグライトシューター

プレイ人数：1人

対応ハード：PC（Steam）

配信日：2025年12月10日

価格：未定

対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）

NeverAwake | Neotro Inc.：

https://neverawake.neotro.jp/

(c)2025 Neotro Inc. All Rights Reserved.

Published by Phoenixx Inc.

(c)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

