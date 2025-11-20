俳優・前田敦子の喜びの報告に、AKB48 OGやファンから多くの祝福が寄せられている。

【映像】前田敦子と“憧れの人”の2ショット&胸元あらわなドレス姿

これまで、仕事やプライベートの様子をInstagramで発信してきた前田。胸元あらわな白いドレスを身にまとったAKB48 20周年記念シングルのジャケット撮影オフショットや、AKB48でともに活躍した板野友美と温泉を楽しむ姿などを投稿してきた。

“憧れの人”との2ショットに反響

2025年11月19日の更新では、柴咲コウ主演のABEMAオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」の撮影オフショットを公開。「私は柴咲コウさんに憧れてこの世界に入りました。コウさんにやっとちゃんとお会いできて幸せすぎたのです!!やったね14歳の私!!」と、思いをつづった。

この投稿には、タレントの高橋みなみや板野友美らAKB48 OGが「いいね！」をつけて祝福したほか、ファンからも「あっちゃんほんまに若返りすぎている」「少女にみえた」「あっちゃん良かったね〜」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）