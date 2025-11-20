19日、高市早苗総理と小池百合子東京都知事の面会が行われた。国と首都の行政のトップがいずれも女性という異例の面会では、東京都の出生数の向上に盛り上がる場面があった。

【映像】高市総理×小池都知事の面会が大盛り上がり（実際の映像）

高市総理と面会した小池都知事が伝えたグッドニュース。「東京都の出生数がこの1月から6月で0.3ポイント上がりまして。これで変えたいなと。とにかく下げ止まったのは、まずグッドニュースだと思っている。人口問題は私行きますから呼んでください」（小池都知事）

東京都、そして国全体として待ったなしの課題となっている出生数の低下。小池都知事が今年上半期の都の出生数が10年ぶりにプラスに転じたことを伝えると、高市総理はこれまでの東京都の取り組みを絶賛した。

「やっぱり東京都、子育て以前に出会いの場を作るところから始まって、ずっともう出産、無痛分娩の支援なども打ち出されたし、出産も子育ても切れ目なく応援していく体制がよくできているのですごい。良いモデルになる」（高市総理）

「グッドニュース」「ビッグニュース」を連発し、少子化問題解決への期待を寄せた2人。面会では、国と都が連携し、より良い結果を出していくことを確認したという。

このニュースについて、OTEMOTO創刊編集長の小林明子氏は「国と首都のトップが女性というのは、今までになかった光景。これを見た子供たちが、女性もトップになれるんだと思える印象深いツーショット」とコメント。

小池都知事による、東京都の“異次元”少子化対策では、「卵子凍結への支援」「無痛分娩費用の助成」「第一子から保育料無償化」「病児保育推進事業」「18歳以下の子供に5000円／月支給」などが行われている。

これに対し小林氏は「すごくインパクトがある政策ばかりで、ネットでも話題になっていた。特に9月から始まった第一子からの保育料無償化はすごく大きいと感じた。（出生数向上の）数字がその影響かどうかは、因果関係はまだわからないが、インパクトがあって、皆さんが『東京で子育てしてもいいんだ』『チルドレンファーストと言ってくれているんだ』という印象はついていると思う」との見方を示した。

一方で「東京都の少子化対策と国の少子化対策は全く別の問題。結局、東京都で産んでいる人がどこか地方から出てきて産んでいるのだとしたら、国全体の少子化対策はまた別に考えていかなければいけない」と指摘した。

（『わたしとニュース』より）