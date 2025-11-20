Aぇ!groupの草間リチャード敬太さんが、グループを脱退して単独で芸能活動に取り組むことになったことが、所属事務所STARTO ENTERTAINMENTを通じて公表されました。



【写真を見る】【 草間リチャード敬太 】Aぇ!group脱退 単独で芸能活動を継続「一年ほど前から心の病」



所属事務所は「本日11月20日、弊社契約タレント 草間リチャード敬太が、東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことをご報告いたします」として「草間リチャード敬太の今後の活動ですが、本人と深く話し合った結果、所属するAぇ! groupから離れることとなりました」「しかしながら、リチャードは、引き続き弊社契約タレントとしての活動は継続してまいります」と公表しています。

合わせて、草間リチャード敬太さん本人もコメントを公表。ファン・関係者への謝罪を綴りつつ「今回、事務所との話し合いの中、結論として『Aぇ! group』を脱退することにしました」と明かしました。「一年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です」と実情を説明しています。

草間さんは「これからは自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています」「心の病を治し、またどこかで皆様にお目にかかれるよう努力してまいります」と、今後への姿勢を明らかにしています。

【担当：芸能情報ステーション】